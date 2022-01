Mélissa Bédard et Webster à Radio-Canada pour le Mois de l’histoire des Noirs

Le magazine Pa t’mentir arrive sur ICI Tou.tv

Le mercredi 2 février, les huit épisodes du magazine Pa t’mentir seront mis en ligne sur ICI Tou.tv. Dans cette nouvelle émission, la comédienne Schelby Jean-Baptiste, l’artiste Keithy Antoine et l’acteur Irdens Exantus rencontrent des spécialistes et des artistes comme Varda Étienne, Didier Lucien et l’humoriste Preach pour discuter de sujets tels que les cheveux afros, les relations mixtes ou la santé mentale au sein des communautés noires.

Le 23 février, une autre série originale revient pour une deuxième saison sur lCI Tou.tv. Il s’agit de La base : Lex & Wasiu, animée par les amis Lex Garcia et Wasiu Salami, tous deux issus de quartiers multiculturels de Montréal.

Dans chaque capsule d’une dizaine de minutes, ils reçoivent une personnalité québécoise pour parler d’un sujet en particulier, comme l’hygiène mentale avec Safia Nolin ou la colonisation de Mars avec Didier Lucien. Lex et Wasiu ont concocté 15 nouveaux épisodes pour cette deuxième saison.

Webster épaule cinq jeunes artistes sur ICI Télé

Le dimanche 20 février, à 23h25, ICI Télé diffusera le docu-reportage Échelon : un projet pour l’inclusion (Nouvelle fenêtre) , sur le projet Échelon initié par le rappeur Webster. Inspiré par le mouvement Black Lives Matter, cet artiste s’est donné la mission d’accompagner cinq musiciennes et musiciennes de la relève issus des communautés racisées et autochtones de la ville de Québec.

Avec l’aide de personnes mentores, ces cinq jeunes apprennent les rouages du métier, à enregistrer un microalbum et à se produire lors d’un spectacle. Les artistes ayant participé au projet Échelon sont Bustamej, Désolé, Joseph Sarenhes, Kéö et Rosalie Finther. Le docu-reportage est également disponible sur ICI Tou.tv.

Le documentaire Sur les pas de Rhodnie, qui sera diffusé le 26 février à 22h30 à l’émission Doc humanité, se penche quant à lui sur un voyage initiatique entrepris par la danseuse et chorégraphe d’origine haïtienne Rhodnie Désir afin de retracer la genèse de son oeuvre multidisciplinaire Bow’t Trail

Dans ce voyage chorégraphique, de Cap Haïtien à la Nouvelle-Orléans en passant par Rio, Veracruz et Halifax, la jeune femme a souhaité retracer l’histoire des peuples africains déportés en Amérique, à travers des rencontres des spécialistes en histoire, des activistes et des artistes qui lui font découvrir les rythmes et les danses de leur patrie.

Mélissa Bédard nous fait rêver sur ICI ARTV

Le 14 février, ICI ARTV diffusera le documentaire Vous pouvez rêver, dans lequel Mélissa Bédard interroge des jeunes et des personnalités provenant des différentes communautés culturelles qui constituent la société québécoise, tout en mettant en parallèle son parcours personnel.

Dès le 27 février, la chaîne présentera aussi la série dramatique Aminata, version française de The Book of Negroes, qui suit la vie rocambolesque d’Aminata Diallo (un personnage fictif, et non la joueuse de soccer française), une femme africaine au caractère inébranlable.

Campée en pleine Révolution américaine, la série raconte comment la femme, enlevée par des marchands d’esclaves en Afrique de l’Ouest pour être vendue en Caroline du Sud, retrouve sa liberté en Angleterre, à l’aube du 19e siècle.

Variation sur le même thème, la série documentaire Esclaves, version française de Enslaved, raconte l’histoire de l’esclavage par le biais de l’archéologie sous-marine. Les six épisodes de cette série animée par Samuel L. Jackson seront diffusés dès le 7 février, à 20 h, sur les ondes d’ICI Explora.

La radio souligne aussi le Mois de l’histoire des Noirs

Plusieurs émissions diffusées sur ICI Première et ICI Musique soulignent également le Mois de l’histoire des Noirs avec des contenus spécifiques, à commencer par deux entrevues avec des personnalités marquantes de la communauté noire.

Le 14 février, à 21 h, à l’émission Le 21e sur ICI Première, Michel Lacombe s’entretiendra avec l’infirmière Régine Laurent, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), qui a également présidé la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse.

Le 21 février, il recevra Emmelie Prophète, écrivaine et journaliste haïtienne qui a récemment été nommée ministre de la culture et de la communication du gouvernement de facto du premier ministre Ariel Henry, en Haïti.

Toujours sur ICI Première, à l’émission Les grands entretiens, le 15 février, à 21 h, André Robitaille aura pour invitée l’actrice et entrepreneure Fabienne Colas, figure bien connue de la scène culturelle montréalaise. C’est elle qui est derrière le Festival international du film black de Montréal et le Festival Fondu au noir.

Côté musique, on peut souligner l’émission Sur mesure avec Dominique Fils-Aimé. L’artiste a préparé un concert de 50 minutes parcourant sa trilogie d’albums, dans une version intime, avec ses musiciens et musiciennes de scène. À écouter sur les ondes d’ICI Musique le vendredi 11 février à 19 h.