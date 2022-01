L’UdeS recommande au père de jeunes enfants de ne pas soumissionner à un projet

Alexandre Lacasse était en communication le 21 janvier dernier avec un membre du Service des communications de l'Université de Sherbrooke afin de préparer sa soumission à un contrat vidéo. Il affirme qu'il a été estomaqué lorsqu'il a reçu un courriel, mentionnant que pour le moment, comme on est dans un rush de prod avec un horaire serré, on va plutôt faire appel à quelqu'un qui n'a pas de jeunes enfants. Désolé. Ce n'est que partie remise!

Ça n'avait pas l’air réel comme réponse, soutient-il. Je me disais que c’était peut-être une erreur. Je me sentais comme si on était peut-être dans les années 50, dans une autre mentalité.

Il est persuadé que ce refus a été justifié par une crainte que ses enfants contractent la COVID-19 et nuisent à sa productivité.

Je comprends le contexte, mais je ne comprends pas comment tu peux répondre ça à quelqu’un. En tant que père de famille et travailleur autonome aussi, j’en ai vu d’autres. Je suis capable de gérer ma vie, de gérer les choses. Mes enfants sont malades, on trouve des remplaçants, on appelle quelqu’un et on s’arrange. Mais de se faire répondre ça, j’étais abasourdi. Sur le coup, je ne savais pas trop quoi penser , déplore-t-il.

« On veut s’en aller vers quelque chose de beau, de meilleur et de l’équité sociale, pas créer de nouvelles injustices basées sur une pandémie. » — Une citation de Alexandre Lacasse, travailleur autonome

Selon Manon Brunelle, la directrice d’Illusion Emploi, un organisme qui vient en aide aux travailleurs, le cas de M. Lacasse représente un rare cas de discrimination flagrante.

Dans un cas comme vous me dites qu’un courriel est écrit, là c’est clair. Ça donne un peu plus de munitions, je dirais , souligne-t-elle.

La discrimination en milieu de travail en Estrie est loin d'appartenir au passé, indique-t-elle. On a encore de la discrimination. La seule différence peut-être avec avant, c’est qu’elle est plus subtile. Comme on a des programmes d’intégration et d’inclusion, c’est plus difficile d’être ouvertement contre un type d’employé ou une catégorie de personne.

Non représentatif de la façon de travailler avec ses fournisseurs

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, l’Université de Sherbrooke admet que les choix de mots de son employé dans le courriel à Alexandre Lacasse étaient malheureux et non représentatifs de la façon dont nous travaillons avec nos fournisseurs .

L’Université estime toutefois qu’il n’y a pas eu de discrimination dans ce dossier, puisque M. Lacasse a pu envoyer sa soumission. En effet, cinq jours après avoir envoyé un courriel de protestation, il a été invité à soumissionner, mais ses services n'ont pas été retenus.

Avant d’envoyer un appel d’offres sur invitation comme nous le faisons souvent pour la production de vidéos, nous nous assurons que les fournisseurs potentiels ont la capacité de soumissionner, explique l'Université. Quand Monsieur Lacasse a confirmé par courriel, le 21 janvier dernier, qu’il était en mesure de soumissionner sur le projet, un document de soumission lui a été rapidement envoyé. Le contrat a été récemment attribué au plus bas soumissionnaire conforme, comme il est prévu dans ce genre d’appel d’offres. Ce faisant, il n’y a pas eu de discrimination, et toutes les étapes d’attribution du contrat ont été respectées , souligne l’établissement scolaire.

Alexandre Lacasse est toutefois loin de vouloir partir en guerre contre l’Université. Sa prise de parole se veut surtout un appel à la réflexion.

Je ne suis probablement pas le seul dans ma situation, et il y a probablement bien des fois où c’est arrivé et que ça n’a pas été dit, que ça se passe par en dessous ou à l’oral, qu’il a été dit "On ne peut pas te prendre, il n’y a pas de raison", mais qu’il y a ça qui joue en bout de ligne , remarque-t-il.

Avec les informations de Thomas Deshaies