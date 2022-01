Jusqu’à une heure de voiture pour se faire dépister en Nouvelle-Écosse

Certaines communautés éloignées en Nouvelle-Écosse doivent s’armer de patience pour se faire dépister contre la COVID-19. Depuis plusieurs jours, des députés de l’opposition se plaignent qu’il faut parfois rouler plus d’une heure pour subir un test.

C’est le cas, entre autres, dans la municipalité de Clare, dans le sud-ouest de la province.

Comme ailleurs, des trousses de dépistage rapide sont distribuées dans les écoles, mais seulement deux boîtes de tests par élève.

Une mère de famille dénonce le manque d’accès aux trousses, dans sa région.

Nous sommes quatre dans notre maison, donc ça nous donne assez de tests de dépistage pour un jour ou un essai , dit Andrea Burke-Saulnier.

Après quelques recherches sur Internet, elle s’est rendu compte que des trousses de dépistage rapide sont aussi distribuées dans les bibliothèques, mais seulement dans la région d’Halifax.

Et que les autres bibliothèques de la Nouvelle-Écosse n'ont pas pu avoir un même service, j'ai trouvé ça dommage , lance-t-elle.

Depuis un mois, la Nouvelle-Écosse a fortement réduit l'accès au dépistage rapide.

Il faut maintenant prendre rendez-vous et faire partie d’une catégorie de personnes à risque, comme les personnes âgées de plus de 50 ans ou les personnes immunodéprimées.

Les gens de la communauté de Clare doivent ensuite conduire pendant près d’une heure pour se rendre à un rendez-vous à Digby, ou 40 minutes pour un rendez-vous à Yartmouth.

Selon Andrea Burke-Saulnier, cette distance peut en décourager plus d’un.

Des personnes plus âgées, des personnes qui n'ont pas d'auto. Nous avons des étudiants qui viennent ici au campus de Sainte-Anne. S'ils viennent de l'extérieur et ils n'ont pas d'auto et ils ne sont pas familiers avec cette région, qu'est-ce qu'on va faire? , dit-elle.

Le député s'impatiente

Le député de la circonscription, Ronnie Leblanc, demande au gouvernement provincial de faciliter l'accès aux trousses de dépistage rapide dans sa communauté.

On a vu tout au long de la pandémie la différence entre l'accès pour les régions urbaines, spécifiquement Halifax, et l'accès pour les régions rurales comme Clare , dit-il.

Selon le député, la province a encore le temps de corriger le tir.

D’ailleurs, Santé Nouvelle-Écosse a récemment promis d’ouvrir des centres de distribution de trousses de dépistage rapide dans les régions éloignées, sous peu.

Par courriel, une conseillère en communication au ministère de la Santé indique que des bibliothèques de Clare pourront bientôt offrir ces trousses. Elle ne pouvait cependant préciser l’horaire de distribution.

D’après un reportage d’Adrien Blanc