Jalebi Baby, un succès mondial aux racines saskatchewanaises

Jumelant la salsa à des rythmes se rapprochant du reggaeton avec des paroles en pendjabi et en anglais, Jalebi Baby est un mélange détonnant qui a su charmer les mélomanes du monde entier.

Tesher y chante son amour du jalebi, une friandise populaire en Inde, aussi sucrée que le désir qui brûle en lui.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

En novembre 2020, Jalebi Baby éclate sur TikTok et Instagram, piquant l'intérêt du chanteur R&B américain Jason Derulo.

Les deux musiciens collaborent ensuite à une version remixée de la chanson qui sera lancée en 2021.

Le nombre d'écoutes de cette dernière version témoigne de sa popularité : elle a été diffusée plus de 178 millions de fois sur Spotify, en plus de se faire une place dans le palmarès des radios pop américaines. Le vidéoclip, pour sa part, a été vu plus de 163 millions de fois sur YouTube.

Consécration saskatchewanaise

En janvier 2022, l’industrie musicale de la Saskatchewan a récompensé Tesher.

L'artiste s’est vu remettre le prix du simple de l’année lors des Saskatchewan Music Awards.

Malgré le succès planétaire, le musicien s’est dit touché de recevoir un prix de l'association musicale de sa province d’origine.

C'est formidable d'être reconnu par ma propre province , confiait-il alors que le prix lui était remis. Il y a eu un moment où je pensais que la musique que je faisais ne cadrerait pas avec la scène musicale de la Saskatchewan.

Jalebi Baby a été mixée dans un sous-sol de Regina avant de devenir l'une des plus grandes chansons internationales de l'année , explique l'artiste. Ça montre bien que peu importe d'où l'on vient, il n'est pas nécessaire de venir d'une grande ville pour avoir un succès international.

De DJ dans des mariages à la scène mondiale

Tesher, aussi connu sous le nom de Hitesh Sharma, a grandi à Regina.

Tesher a grandi dans un milieu musical, ce qui, selon lui, a façonné ce qu'il est devenu aujourd'hui. (archives) Photo : Tesher

Très jeune, il performait comme DJ dans des fêtes pour la diaspora sud-asiatique de la ville.

Ça m'a poussé à trouver un moyen de faire plaisir au public indien, mais aussi de créer des chansons pour plaire aux gens qui ont grandi ici avec la musique populaire de l'Ouest , explique-t-il.

Hitesh Sharma a grandi en écoutant la musique de Bollywood et du Bhangra, de Kanye West et de Jay-Z tout en passant par la musique country.

« Toutes ces influences se sont combinées pour former le genre de musique que je fais aujourd'hui. » — Une citation de Tesher, musicien

Même s'il passe la majorité de son temps à Toronto, Regina demeure l'endroit où il se sent chez lui.