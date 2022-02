La musicienne Vivianne Roy invite les artistes acadiens à quitter Spotify

L’auteure-compositrice-interprète acadienne Vivianne Roy ne remet pas en question le contenu diffusé par Spotify. Elle encourage plutôt les musiciens à profiter du momentum et à quitter la plateforme de diffusion qui, selon elle, fait de l’argent sur leur dos.

Dans une publication Facebook, elle s’est adressée à ses collègues musiciens et aux passionnés de musique : Voulez-vous prendre la défense des musiciens en vous désabonnant de Spotify ou en y retirant votre musique ? , demande-t-elle. Et si tous les musiciens décident d’une date et se désinscrivent de la plateforme en même temps ? […] D’ici le 1er mars 2022 ! (ou plus tôt !)

« Comme artiste, nous fournissons le contenu de cette plateforme et nous sommes les derniers payés. La plupart des gens profitent de décennies de création et de propriété intellectuelle, comme si la musique tombait du ciel. Il faut marquer la fin de cette époque. » — Une citation de Vivianne Roy, auteure-compositrice-interprète

Vivianne Roy indique avoir déjà eu des discussions avec des maisons de disques sur la possibilité de retirer sa musique de la plateforme Spotify.

Ils m’ont expliqué que c’est grâce à ces services de musique continus que plus de gens peuvent me découvrir comme artiste, et décident ensuite de venir à mes spectacles. Je ne savais pas trop quoi penser de tout cela , dit-elle sur Facebook.

Selon Vivianne Roy, il s’agit d’une faiblesse que l’industrie musicale dépende maintenant des services de musique en ligne afin d’assurer la promotion des artistes.

C’est correct que ce soit utilisé comme outil de promotion, mais le problème c’est qu’au final, on donne notre musique et l’on ne reçoit que des fractions de cents pour notre travail colossal. En plus, c’est devenu la norme de ne pas remettre ce fait en question.

Les redevances versées à un artiste moyen pour trois mois ne couvrent même pas les frais d’abonnement de la plateforme pour la même période , conclut-elle.

Une idée qui fait son bout de chemin

L'appel lancé par Vivianne Roy a été bien entendu par l'auteur-compositeur-interprète Joey Robin Haché.

Je félicite grandement ce geste-là. C’est un geste que je vais faire aussi bientôt. Parce que mes chansons sont sur la plateforme Spotify et puis comme le sujet commence à grandir, c’est toujours quelque chose que j’avais en arrière de la tête , clame-t-il.

« Si le mouvement se passait le 1er mars et si ça se fait, je le fais, ça c’est sûr et certain. » — Une citation de Joey Robin Haché, auteur-compositeur-interprète

Joey Robin Haché, auteur-compositeur-interprète du Nouveau-Brunswick. Photo : Annie France Noël

Joey Robin Haché admet toutefois que la plateforme peut avoir un côté promotionnel efficace et demeure pratique afin de donner de la visibilité à des balados. De plus, le contenu et les listes de lectures de Spotify sont primés par plusieurs utilisateurs.

Bon, ils ont des fonctions que d’autres plateformes n’ont pas, mais ce n’est pas là où le problème réside à vrai dire , souligne-t-il.

Le bémol, dans tout cela, c’est qu’on se perd un peu dans un melting pot avec plein d’autres artistes et des algorithmes qui sont mis en place aussi. [Et on a] des fractions et des fractions de sous pour chaque play, alors ça ne vient absolument pas au profit de l’artiste.

Joey Robin Haché rappelle que d’autres plateformes de musique en ligne existent. Napster a pris une direction vers le streaming et les redevances sont beaucoup plus , précise-t-il. [Et] au niveau de l’éthique et tout cela, moi je penche beaucoup vers Bandcamp .

« Il faut avoir une grosse réflexion »

Joseph Edgar en entrevue à Radio-Canada (archives). Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

L'artiste Joseph Edgar se pose aussi des questions sur les plateformes de diffusion de musique en continu. Ce n'est pas juste Spotify.

Il se demande si c'est aux artistes de mener cette bataille. Il aimerait voir les autres acteurs de l'industrie s'en mêler.

Vivianne elle a complètement raison de questionner tout ça, mais il faut tout questionner. Tant et aussi longtemps que nos labels et nos distributeurs ne questionnent pas, ben nous les artistes, c’est nous qui allons être les grands perdants , croit-il.

« Ça finit par être un coup d’épée dans l’eau. Les voitures ont pu de lecteurs CD, les ordis ont plus de lecteurs CD, tu peux pas apporter une table tournante dans ton char, tout ça des choses à laquelle il faut réfléchir. » — Une citation de Joseph Edgar, musicien

Des artistes coupent les ponts avec Spotify La semaine dernière, le chanteur canadien Neil Young a décidé de retirer sa musique de la célèbre plateforme. Il accuse notamment Spotify de faire de la désinformation sur la COVID-19 en hébergeant la balado du populaire et controversé Joe Rogan. Quelques jours plus tard, c’était au tour de l’artiste Joni Mitchell de retirer sa musique de Spotify, tout comme l'artiste québécois Gilles Vigneault, lundi. Spotify a annoncé dimanche une série de mesures visant à contrer la désinformation sur la COVID-19. Toutefois, d'autres artistes se penchent maintenant également sur la question des redevances.

Une plateforme qui offre de la visibilité

La musique de l’auteur-compositeur-interprète acadien Laurie LeBlanc est également sur plusieurs plateformes numériques, notamment Spotify et Apple Play.

Laurie LeBlanc et son équipe n’ont toutefois pas l’intention de retirer sa musique de Spotify. Avec cette plateforme, l'artiste indique que sa musique a été écoutée dans 76 pays en 2021 par des milliers de personnes.

L'auteur compositeur interprète acadien Laurie LeBlanc. Photo : Gracieuseté

C’est la nouvelle manière d’écouter numériquement la musique , dit-il. On voit plus cela comme une radio d’aujourd’hui et non un endroit qui nous donne des tonnes d’argent […] C’est important pour nous autres quand même d’être là.

Bien qu’il soit au courant des autres plateformes existantes, il se dit satisfait des données de sa musique enregistrées via Spotify dans les deux dernières années.

Si j’ai la chance d’être sur une playlist de gens qui écoutent [normalement] peut-être pas le country, je pense qu’on manque un peu le bateau [en se retirant de Spotify].

Si les artistes acadiens décident de se retirer de Spotify, il faudra voir s'ils arriveront à trouver une autre voie pour diffuser leurs créations.

Avec des informations de Maria-Isabelle-Noel et de la Presse canadienne