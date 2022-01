« Ils se servent de nous », un camionneur d’Edmundston dénonce le convoi

Des camionneurs et leurs sympathisants manifestent depuis vendredi soir au centre-ville de la capitale fédérale. Bon nombre d'entre eux ont déjà quitté le centre-ville d'Ottawa, mais les personnes encore sur place disent être prêtes à y rester encore plusieurs jours.

Des milliers de manifestants contre la vaccination obligatoire et les mesures sanitaires à Ottawa en fin de semaine.

Marc Grondin craint que ce mouvement ternisse sa réputation, celles de ses collègues et de son industrie.

C’est de perdre notre réputation pour des manifestants complotistes , dénonce-t-il. Ils se servent de notre nom pour faire avancer leur cause et j’ai bien de la misère avec ça.

Pendant que la manifestation se poursuit dans la capitale, lundi, Marc Grondin prend la route pour livrer sa cargaison loin des projecteurs.

Moi je ne vois pas une majorité de camionneurs. J’ai croisé, sur l’autoroute 20 vendredi, le convoi qui arrivait des Maritimes et puis c’était un camion sur 20 véhicules. C’est tout, ce n’est pas un convoi de camionneurs , tient à préciser celui qui fait ce métier depuis 32 ans.

« On est tous fatigués de la pandémie. On est tous fatigués de ça. Moi le premier. Mais servez-vous pas de notre nom pour faire avancer votre cause. »