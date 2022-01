Manifestants à Ottawa : le député Mario Simard lance un appel à la responsabilité

Le député bloquiste Mario Simard estime qu’il est temps que les manifestants qui occupent le centre-ville d’Ottawa quittent les lieux et lance un appel à la responsabilité aux citoyens et aux élus.

Le député de Jonquière est arrivé dimanche soir à son bureau d’Ottawa, en prévision de la reprise des travaux parlementaires en mode hybride lundi.

Alors que le centre-ville était toujours congestionné lundi après-midi en raison de la manifestation initiée par des camionneurs qui s’étire depuis samedi, le député bloquiste a rappelé que la gestion de la pandémie est un enjeu complexe qui ne peut être réglé simplement en mettant fin aux mesures sanitaires.

Il faut quand même être responsable, une pandémie, ça ne peut pas se régler de façon magique. Donc, le plus on va faire d’activités qui vont aller à l’encontre des règles de la santé publique, plus on va étirer la problématique de la pandémie , a-t-il affirmé.

Le député dit comprendre le mécontentement des citoyens qui sont fatigués de la pandémie. Chacun a à faire son bout de chemin, je sais que c’est difficile, a-t-il ajouté. On peut manifester notre mécontentement de certaines façons, mais il faut rester dans un cadre qui est acceptable pour ne pas que ça devienne une pression intenable sur le système de santé.

Mario Simard appelle les manifestants à faire preuve de responsabilité et incite les élus à contribuer à calmer le jeu.

« Ce que je demande aux gens, et ce que je demande aussi à mes collègues politiques, c’est de faire preuve de responsabilité, et peut-être calmer le jeu. Et si les manifestants se sont fait entendre au cours de la fin de semaine, c’est maintenant le temps qu’ils partent. » — Une citation de Mario Simard

Pendant la session parlementaire, Mario Simard espère que le financement des soins de santé et qu’une politique sur la sortie de crise seront abordés. Présentement, le gouvernement ne semble pas prendre cette direction-là, a-t-il soutenu.

D’après une entrevue de Jean-François Coulombe