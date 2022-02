Des manifestants bravent le froid au champ de tir de Tracadie

Raynald Brideau, un des organisateurs de la manifestation, ne décolère pas.

C’est juste [...] les grosses compagnies qui en veulent [des bleuetières]. Nous on en veut pas de ça dans la Péninsule acadienne , dénonce-t-il.

Les manifestants étaient de retour mardi matin lorsque les travaux de décontamination du site ont repris. Ces travaux ont également été interrompus vendredi dernier par les manifestants.

M. Brideau indique que son groupe bloquera les travaux aussi longtemps qu’il le faut.

On va avoir besoin de beaucoup de monde pour sortir les machines pour arrêter la coupe à blanc jusqu’à ce que le gouvernement s’assoie avec nous et fasse une entente , demande-t-il.

Selon lui, des lettres ont été envoyées à la province pour demander une consultation avec la population, mais personne au gouvernement provincial n’a répondu à ces demandes.

Le terrain de l’ancien champ de tir est prisé par les amateurs de plein air. La province a espoir d’y exploiter des bleuetières et a demandé au gouvernement fédéral d’y exécuter des travaux de décontamination.

Le N.-B. devrait tenir de consultations, estime Serge Cormier

Le député libéral fédéral d'Acadie-Bathurst, Serge Cormier, affirme que c'est au gouvernement du Nouveau-Brunswick d'expliquer pourquoi des coupes à blanc sont menées sur l'ancien champ de tir.

Une abatteuse multifonctionnelle était à l'oeuvre, la semaine dernière, sur l'ancien champ de tir de Tracadie. Photo : Gracieuseté

Le ministère provincial de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches suggère de demander la raison d'être de ces travaux au ministère de la Défense nationale.

Visiblement excédé, le député Cormier rappelle que ce territoire est la propriété du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

L'ancien champ de champ de tir appartient à la province du Nouveau-Brunswick , répète le député fédéral. Eux, ils nous ont présenté un plan qu'ils avaient pour toutes sortes de choses en 2018. Nous, on fait le travail qu'ils nous demandent.

Serge Cormier, député libéral fédéral d'Acadie-Bathurst. Photo : Radio-Canada

Le gouvernement provincial a déjà indiqué qu'il allait permettre l'exploitation de bleuetières sur l'ancien champ de tir de Tracadie.

La ministre de l'Agriculture, Margaret Johnson, a assuré le 27 janvier dernier que les travaux de déforestation ne sont aucunement liés à des projets de bleuetières.

« Les travaux de décontamination en cours à l'ancien champ de tir de Tracadie ne sont pas liés à la demande de propositions actuelles pour le développement de bleuets sauvages. » — Une citation de Margaret Johnson, ministre de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches du N.-B

Le ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches ne peut pas parler des travaux qui ont pu commencer aujourd'hui, a indiqué un porte-parole par courriel, jeudi dernier. Le ministère de la Défense nationale effectue les travaux de décontamination de l'ancien champ de tir et toute question doit lui être adressée.

Le ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches ne peut pas parler des travaux qui ont pu commencer aujourd'hui , a indiqué un porte-parole par courriel, jeudi dernier. Le ministère de la Défense nationale effectue les travaux de décontamination de l'ancien champ de tir et toute question doit lui être adressée.

La réponse de la Défense nationale est brève.

Oui, nous avons des travaux de décontamination en cours , indique le ministère fédéral par courriel. En ce qui concerne le futur du terrain/bleuets, il s'agit d'une question pour la province.

Moratoire et consultations publiques

Les opposants à la déforestation et à l'exploitation de bleuetières sur l'ancien champ de tir, comme le Club chasse et pêche de Tracadie, réclament depuis longtemps un moratoire et des consultations publiques.

Plusieurs demandent un moratoire sur les travaux dans l'ancien champ de tir et la tenue de consultations publiques. Photo : Gracieuseté

Le député fédéral Serge Cormier assure que le gouvernement fédéral est prêt à cesser ces travaux de déforestation [et de décontamination] si le gouvernement provincial décide de faire une pause pour mieux informer la population et tenir des consultations.

Je pense qu'une consultation en bonne et due forme avec les intervenants de la région et la province du Nouveau-Brunswick devrait probablement avoir lieu , dit-il. Mais, c'est au gouvernement provincial de décider. Ce n'est pas à Serge Cormier ou au gouvernement fédéral de lui dire quoi faire.

Avec des informations de l'émission La matinale d'ICI Acadie