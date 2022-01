10 millions $ pour des logements abordables à Whitehorse

Cet investissement, qui provient du Fonds national de co-investissement pour le logement, s’ajoute aux cinq millions de dollars annoncés par la maire de la capitale yukonnaise, Laura Cabot, en décembre dernier et au million de dollars de la Société d’habitation du Yukon.

Ces 16 millions de dollars vont permettre de rénover l’ancien hôtel High Country, situé sur la quatrième avenue, à côté du centre de vaccination, pour en faire des logements abordables permanents pour les personnes qui font l'expérience de l’itinérance ou qui y sont à risque.

Selon Kate Mechan, la directrice de l'organisme Safe at Home, qui dirige le projet, c’est l’aboutissement de plus de 10 ans de travail. Pour moi, c’est le rêve d’une vie.

Le ministre fédéral du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Ahmed Hussein, soutient que ce projet va non seulement permettre de créer des logements pour ceux qui en ont le plus besoin, mais aussi de stimuler l’économie locale et créer des emplois bien rémunérés .

Des logements pour les Autochtones, les femmes et les jeunes

Parmi les personnes qui deviendront résidents de l’espace, 75 % s’identifient comme autochtones.

Kate Mechan note également que 50 % des logements seront réservés aux femmes et 16 studios pour des jeunes.

« Il s'agira des tout premiers logements permanents pour les jeunes. » — Une citation de Kate Mechan, directrice, Safe at Home

L’itinérance chez les jeunes n'est pas quelque chose dont nous avons toujours été conscients ici, alors j'espère que cela pourra commencer à révéler l'ampleur du problème et faire la lumière sur ce que nous pouvons faire pour être présents et les soutenir davantage.

Le bâtiment disposera aussi d’un service de soutien disponible 24 heures sur 24 ainsi que d’un espace communautaire et de bureaux pour offrir des opportunités de rencontre, de formation, de création d’entreprises sociales ou encore de guérison et de prise en charge des problèmes liés à la santé mentale.

Mme Mechan dit que c’est à la communauté de décider comment l’espace sera utilisé et elle encourage toute personne ayant des idées, des craintes ou des questions à contacter Safe at Home.

Je crois vraiment que le dialogue est la seule façon d’arriver à une meilleure compréhension de nos différentes expériences.

Selon les données de l’organisme, plus de 200 personnes, dont 69 % s'identifiant comme des Autochtones, font l’expérience de l’itinérance à Whitehorse. Lundi matin, 126 personnes étaient inscrites à la liste des personnes qui font appel aux services de Safe at Home et qui acceptent de s'identifier.

Les femmes sont aussi de plus en plus nombreuses à connaître cette réalité, selon l'organisme.

Les travaux de rénovations de l’ancien hôtel High Country devraient commencer sous peu et se poursuivre tout l’été. Les premiers locataires devraient pouvoir s’installer à la mi-septembre, affirme Kate Mechan.