Réouverture des salles à manger : des propriétaires préoccupés par la main-d’oeuvre

Pour être en mesure d'accueillir les clients, le propriétaire du restaurant Goofy à Alma, Carl Bolduc, n'a pas hésité à payer des employés, même si leurs services n'étaient pas requis.

Comme il avait perdu 40 % de son équipe à la première fermeture, il voulait éviter que ce scénario ne se répète.

Même s'il faudrait les payer, quatre semaines, six semaines chez eux, ça vaut la peine, on va le récupérer, quand on va recommencer. Mars, avril, mai, juin : c'est nos bons mois. Alors, on le récupère en ayant du personnel d'expérience. S'il faut recommencer avec du personnel sans expérience, vous savez toutes les pertes et les erreurs qui peuvent se faire dans une cuisine, ça coûte énormément cher , a-t-il exposé lundi matin, en précisant que ses employés ont en moyenne entre 15 et 25 ans d'expérience.

Les fermetures successives des salles à manger ont échaudé plusieurs employés, ce qui n’est rien pour ralentir le roulement du personnel déjà élevé en restauration.

Les tables de la salle à manger du restaurant Pacini d'Alma sont mises pour les clients. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

À titre d'exemple, le Pacini, toujours à Alma, a perdu deux travailleurs au profit du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Quand il y a des compétiteurs qui ont des conditions comme ça... Il n'y a pas un restaurateur qui est capable d'égaler des conditions comme ça. S'il y a en a, je les connais pas , a exprimé François-Olivier Pelletier, directeur de la restauration au Pacini d’Alma.

De son côté, le copropriétaire des Mia Pasta de Jonquière et Alma, Frédéric Côté-Laflamme, a conservé la plupart de ses employés grâce à des bonifications salariales.

Il souligne que les restaurateurs devront user d'imagination pour garder leurs travailleurs, tout en composant avec leurs propres contraintes financières, comme la hausse du salaire minimum et le coût des aliments.

L’offre d’emplois est assez importante. Les employés ont la liberté de magasiner leur job, si je peux me permettre. C’est là l’importance d’être créatif et d’être à l’écoute , a-t-il indiqué.

Plusieurs restaurateurs ont modifié leurs horaires en fonction des employés disponibles.

Certains envisagent sérieusement d'embaucher des travailleurs étrangers pour combler les besoins, comme le font déjà plusieurs.

Au cours des dernières semaines, le restaurant Goofy a vendu pour environ 13 000 $ de poutine pour emporter, chaque semaine. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Des clients heureux

Après un mois de fermeture, les clients du Goofy à Alma avaient bien hâte de renouer avec leurs habitudes. J'ai été un mois arrêté, je l'ai supporté, mais je suis contente de revenir , a commencé une cliente.

C'est le bonheur total! Le social, c'est bien important pour moi , a enchaîné un autre client. C'est sûr, ça fait du bien. Ça nous fait sortir de chez nous , a poursuivi une autre dame.

D'après un reportage de Laurie Gobeil et Mélissa Paradis