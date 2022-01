Trois décès supplémentaires liés à la COVID-19 en Nouvelle-Écosse lundi

Trois décès supplémentaires liés à la COVID-19 sont signalés en Nouvelle-Écosse lundi. Il s’agit de deux septuagénaires et d’un octogénaire dans les régions du centre et de l’ouest de la province.

Je suis attristé de devoir signaler le décès de trois autres personnes dans notre province. Mes pensées accompagnent leurs familles et leurs proches en cette période extrêmement difficile , dit le premier ministre Tim Houston.

Le taux d’hospitalisation reste stable comparativement à la fin de semaine. Lundi, 93 personnes sont à l’hôpital à cause du virus et 15 d’entre elles sont dans une unité de soins intensifs.

La santé publique précise aussi que 116 personnes ont reçu un résultat positif à un test de dépistage à leur arrivée à l’hôpital, mais qu’elles ont été admises pour d’autres raisons médicales.

Il y a aussi 142 patients qui ont contracté le virus après avoir été admis à l’hôpital.

Éclosions dans les hôpitaux

Deux nouvelles éclosions de COVID-19 sont signalées à l’Hôpital communautaire Hants à Windsor et à l’Hôpital régional de Dartmouth. Moins de cinq patients dans chaque établissement ont contracté la COVID-19 , peut-on lire dans un communiqué.

D’autres éclosions sont toujours en cours dans des hôpitaux d’Halifax, Digby, et Kentville.

La province signale aussi la découverte de 256 nouveaux cas de COVID-19 lundi et estime qu’il y a 3913 cas actifs en Nouvelle-Écosse.

En date du 30 janvier, 91,2 % des Néo-Écossais admissibles ont reçu une dose du vaccin et 83,7 % ont reçu une deuxième dose. Enfin, 53,5 % des gens âgés de 18 ans et plus ont reçu une dose de rappel.