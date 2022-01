Un projet de loi fédéral pour accélérer l’achat de tests rapides

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a déposé lundi après-midi un projet de loi visant à acquérir et à distribuer davantage de tests rapides permettant de détecter la COVID-19.

Plus tôt, le premier ministre Justin Trudeau avait lui-même mentionné qu'une pièce législative serait présentée dans le courant de la journée pour s' assurer de continuer à fournir autant de tests rapides que possible aux provinces et aux territoires .

Interrogé sur le besoin de déposer un projet de loi pour pouvoir acheter de simples tests, le leader du gouvernement aux Communes, Mark Holland, a expliqué quelques heures plus tard que le financement nécessaire se trouvait dans la mise à jour financière et économique de la ministre Freeland du 14 décembre.

Or, celle-ci ne sera vraisemblablement adoptée que plus tard cette année. Il était donc important, dans ce contexte, d'extraire les sommes requises de la mise à jour budgétaire pour en faire une pièce législative distincte, qui pourra être adoptée plus rapidement, a fait valoir M. Holland.

Le gouvernement a choisi de procéder ainsi, car les besoins pour ces tests sont aussi grands qu' immédiats , a souligné M. Holland, qui appelé les partis d'opposition collaborer avec lui afin de faire adopter le projet de loi le plus rapidement possible.

Quelque 140 millions de tests à livrer

Les libéraux ont réservé 1,7 milliard de dollars pour garantir l'approvisionnement en tests antigéniques rapides dans leur mise à jour budgétaire de décembre.

Le projet de loi C-10 déposé lundi par le ministre Duclos (Loi concernant certaines mesures liées à la COVID-19) donnerait toutefois le pouvoir à Santé Canada d'acheter et distribuer à travers le pays jusqu'à 2,5 milliards de dollars de tests rapides, selon le communiqué du ministère.

« Grâce à ce financement, le gouvernement du Canada pourrait conclure des contrats essentiels dans un marché mondial très concurrentiel pour acheter suffisamment de tests rapides pour répondre à la demande soutenue partout au pays. » — Une citation de Extrait du communiqué de Santé Canada

Plus tôt ce mois-ci, Ottawa a annoncé que 140 millions de tests rapides supplémentaires seraient livrés aux provinces et territoires d'ici la fin janvier.

Cette livraison devrait s'ajouter aux 35 millions de tests rapides distribués en décembre – une quantité insuffisante pour répondre à la demande, selon certaines provinces, qui ont vu le nombre de cas exploser pendant les Fêtes en raison de la déferlante du variant Omicron du coronavirus.

La fin des 100 premiers jours approche

Par ailleurs, le sablier en est à ses derniers grains de sable pour Justin Trudeau, qui avait promis de présenter six projets de loi dans les 100 premiers jours de son mandat. L'échéance arrive jeudi.

S'inspirant de l’Australie pour faire payer les géants du web, les libéraux comptent notamment présenter le projet de loi sur la diffusion en ligne (anciennement C-10) très bientôt et celui sur le financement des médias par des plateformes comme Facebook dans les prochains jours , a assuré Mark Holland lundi.

Pour ce qui est de la réglementation des discours haineux sur Internet (anciennement C-36), qui faisait aussi partie des projets promis, le leader du gouvernement a préféré dire qu'il y aura bientôt plus d'information à ce sujet , refusant de préciser s'il sera déposé avant l'échéance.

La réforme de la Loi sur les langues officielles (anciennement C-32) fait aussi partie des priorités du gouvernement libéral, a-t-il indiqué. Les derniers projets du lot ont déjà été soit présentés (abolition de certaines peines minimales) ou adoptés (interdiction des thérapies de conversion).