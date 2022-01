Après Neil Young et Joni Mitchell, Gilles Vigneault retire sa musique de Spotify

Je trouve pour ma part et j’ai toujours trouvé que, lorsqu’un artiste de toute culture humaniste connue donne un bon exemple de rigueur citoyenne et d’exigence intellectuelle, il y a des raisons impérieuses de le suivre , a affirmé l’auteur-compositeur-interprète dans un communiqué de sa maison de disques, Tandem, qui appuie son initiative.

C’est aussi honorable que pertinent de suivre [Young et Mitchell] dans leur rejet des faussetés avérées dangereuses par des théoriciens du populisme galopant.

L’affaire Joe Rogan fait des vagues

Rappelons que Neil Young avait lancé le bal la semaine dernière en demandant le retrait de son catalogue de Spotify, après avoir notamment pris en grippe Joe Rogan et son balado The Joe Rogan Experience, qu’il accuse d'avoir découragé la vaccination chez les jeunes et d'avoir poussé à l'utilisation d'un traitement non autorisé, l'ivermectine, contre la COVID-19.

Joni Mitchell avait suivi les traces de son compatriote canadien en affirmant, vendredi, qu’elle retirerait également sa musique de Spotify, pour les mêmes raisons. Gilles Vigneault est donc le troisième Canadien à prendre officiellement position contre Rogan et le géant de la diffusion en continu.

Spotify a annoncé dimanche une série de mesures visant à contrer la désinformation sur la COVID-19. Joe Rogan a accueilli ces mesures quelques heures après, tout en défendant son balado.