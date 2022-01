COVID-19 : légère baisse des hospitalisations à l’Île-du-Prince-Édouard

Samedi, la province signalait 19 hospitalisations.

La santé publique souligne que cinq autres patients dans les hôpitaux ont contracté le virus avant d’être admis à l’hôpital ou pendant leur séjour, mais reçoivent des soins pour d’autres raisons médicales.

L’Île-du-Prince-Édouard signale aussi 234 nouveaux cas de COVID-19 en deux jours, depuis sa dernière mise à jour samedi.

La province estime qu’il y a 2152 cas actifs à l’île.

Au courant des sept derniers jours, l’Île-du-Prince-Édouard enregistre une moyenne de 214 cas par jour.

La santé publique précise que des éclosions du virus sont signalées dans sept foyers de soins de longue durée, 17 centres de la petite enfance, à l’Hôpital Prince County de Summerside et au centre correctionnel provincial, entre autres.

En date du 30 janvier, 96,6 % des insulaires âgés de 12 ans et plus ont reçu une dose du vaccin et 93,4 % sont pleinement vaccinés.

La vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans se poursuit. Plus de 65 % des enfants ont reçu une dose du vaccin et plus de 11 % ont reçu leur deuxième dose.