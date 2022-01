Sony va racheter l’éditeur de jeux vidéo Bungie pour un montant de 4,6 G$

Le groupe japonais Sony a annoncé lundi son intention de racheter l'éditeur américain de jeux vidéo Bungie, créateur de la série Halo et Destiny, pour 3,6 milliards de dollars américains (4,6 milliards de dollars canadiens).

L'éditeur Bungie, basé à Bellevue (Washington), travaillait sur la série de jeux vidéo Halo lorsqu'elle appartenait à Microsoft. Il s'est séparé du géant des logiciels pour devenir une société privée en 2007. L'entreprise a travaillé sur un certain nombre de titres, dont Marathon et Myth , et s'apprête maintenant à rejoindre la gamme PlayStation de Sony.

Cette acquisition permettra au fabricant de consoles PlayStation de proposer de nouveaux jeux à un plus grand nombre de joueurs et joueuses dans un secteur où la concurrence est forte.

« C'est une étape importante de notre stratégie visant à étendre la portée de PlayStation à un public beaucoup plus large. » — Une citation de Jim Ryan, directeur de l'unité de Sony responsable de la marque PlayStation

De son côté, Pete Parsons, le patron de Bungie, a indiqué dans un billet de blogue son souhait de repousser les limites du possible en faisant des jeux vidéo audacieux dans des espaces encore inexplorés par l'éditeur.

Il a aussi mis l'accent sur l'indépendance de Bungie, malgré son affiliation à Sony : l'entreprise sera dirigée par un conseil d'administration présidé Pete Parsons et son équipe.

« Nous avons trouvé en Sony un partenaire qui nous soutient inconditionnellement dans tout ce que nous sommes et qui veut accélérer notre vision pour créer un divertissement qui touche toutes les générations, tout en préservant notre indépendance créative » — Une citation de Pete Parsons

Une industrie en mouvement

Cette acquisition majeure est la troisième à survenir depuis le début de l’année 2022 dans l'industrie vidéoludique.

Mi-janvier, Microsoft a annoncé l’acquisition des studios d’Activision-Blizzard (Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush), dont celui de Beenox à Québec, dans une transaction s’élevant à près de 69 milliards de dollars américains (86,4 milliards de dollars canadiens). Si celle-ci se concrétise, il s'agira de la plus grosse acquisition du secteur des jeux vidéo.

Plus tôt en janvier également, Take-Two a mis la main sur Zynga (Grand Theft Auto, Farmville) pour 12,7 milliards de dollars américains (15,9 milliards de dollars canadiens).

Sony Interactive Entertainment a acquis six sociétés de jeux vidéo en 2021, dont le fabricant de God of War, Valkyrie Entertainment.