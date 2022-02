Elle meurt de la COVID-19 à 100 ans, sa famille ne peut pas lui dire adieu

Quand Jim Crewe a enfin eu la permission de rendre visite à sa mère, gravement malade de la COVID-19 et hospitalisée aux soins palliatifs, il était déjà trop tard pour lui dire adieu. Elle était en vie, mais elle ne reconnaissait plus son fils.

Pearl Crewe, 100 ans, n'avait eu aucun contact avec ses proches depuis des semaines. D’abord, dans sa résidence pour aînés, à Lewisporte, les visiteurs étaient strictement interdits. À l’hôpital, sa chambre se trouvait dans une zone de quarantaine dédiée aux patients atteints du coronavirus.

Le docteur à l’hôpital de Grand Falls m'a finalement appelé et il m'a dit, "votre mère sera désormais en soins palliatifs et on peut donc vous permettre de venir la voir" , raconte Jim Crewe.

« Je l'ai vue mardi soir pendant quelques heures, mais elle ne me connaissait pas, elle ne pouvait plus respirer normalement. » — Une citation de Jim Crewe

Peu après cette visite, vers 3 h 45 mercredi dernier, Pearl Crewe est décédée.

Le problème c’était son niveau d’oxygène. Elle avait besoin d’un masque pour respirer. C’est ce qui l’a emporté finalement , explique son fils.

Les derniers moments lucides

Le jour même du décès de Pearl Crewe, le ministre de la Santé de Terre-Neuve-et-Labrador a laissé entendre qu’il était sur le point d’alléger les restrictions interdisant les visiteurs dans les hôpitaux et les foyers de soins.

Le lendemain, alors que la famille du défunt se rassemblait pour les funérailles, les nouvelles règles permettant aux résidents d'accueillir un visiteur désigné sont entrées en vigueur – un soulagement pour bien des familles, mais une décision annoncée trop tard pour les Crewe.

Pearl Crewe a fêté ses 100 ans en février dernier à Lewisporte. Photo : Radio-Canada / Zach Goudie

Pearl Crewe a eu sa dernière conversation cohérente avec un travailleur de la santé de l’hôpital régional de Grand Falls-Windsor. À la demande de son fils, l’infirmière a rappelé à Pearl Crewe que sa famille l’aimait beaucoup, même si elle ne pouvait pas les voir.

Quand je suis arrivé à l’hôpital mardi soir, cette même infirmière travaillait et je lui ai demandé, "comment ma mère a-t-elle répondu?" L’infirmière m’a dit, "je les aime aussi" , relate Jim Crewe.

« Ce sont des moments précieux que j’aurais pu avoir avec elle. Même un ou deux jours de plus, ça aurait fait toute une différence. » — Une citation de Jim Crewe

Plus de souplesse réclamée

Jim Crewe dit comprendre l’importance des restrictions sanitaires dans des établissements de santé abritant des personnes vulnérables. Mais il craint aussi des impacts psychologiques de la séparation des patients de leur famille.

Il y a une minorité de gens qui ont des proches ayant contracté la COVID et qui se sentent impuissants, comme s’ils ne peuvent rien faire , affirme-t-il.

Malgré la douleur de la dernière semaine, il n'est pas en colère.

Si je me fâche, ça ne donne rien en fin de compte. Rester positif, c’est la seule solution , croit-il.

Célébrer sa résilience

Jim Crewe veut plutôt célébrer la vie de sa mère et sa résilience.

Née le 27 février 1921, Pearl Crewe a grandi à Campbellton, dans la baie de Notre-Dame. Sa mère est morte à l’âge de 15 ans. Comme aînée de la famille, Pearl Crewe a dû aider à élever ses quatre frères et sœurs avant de commencer sa propre famille.

En 1951, à Humber Mouth, dans l’ouest de Terre-Neuve, elle a contracté la tuberculose, une autre maladie respiratoire hautement infectieuse.

En nettoyant sa chambre dans son ancien foyer de soins, à Lewisporte, j’ai retrouvé la carte qui lui a été donnée à l’époque pour indiquer qu’elle n’était plus atteinte de la tuberculose , raconte Jim Crewe, en soulignant la persévérance de sa mère, qui devait fêter son 101e anniversaire le 27 février prochain.

Les funérailles de Pearl Crewe ont eu lieu vendredi dernier à Lewisporte.