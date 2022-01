Sites de consommation supervisée : la Cour d’appel rejette une demande d’injonction

Le tribunal a entendu en urgence jeudi dernier la cause des organismes Moms Stop the Harm et la Société de prévention des surdoses de Lethbridge.

Ils ont fait valoir que demander aux utilisateurs leur numéro à l’entrée allait dissuader certains d'entre eux de se rendre dans ces sites et donc les inciter à consommer des stupéfiants de façon plus dangereuse et augmenter les risques de surdose.

Dans son jugement rendu lundi, la Cour rappelle qu’il ne s’agit pas de savoir si cette nouvelle obligation est une bonne idée ou pas, mais bien d’étudier une demande d'injonction.

Et, selon elle, une telle injonction ne se justifie pas.

Rien ne prouve tout d’abord que la nouvelle réglementation provinciale irait à l'encontre de la Charte des droits et libertés, peut-on lire dans le jugement.

La Cour reconnaît ensuite qu’il y a un potentiel préjudice irréparable pour les utilisateurs de ces sites, mais elle précise qu’il est, dans ce cas, extrêmement difficile à quantifier avec précision.

D’autant que le gouvernement a confirmé, rappelle-t-elle, que si une personne refuse de donner son numéro d'assurance maladie, les responsables du site peuvent malgré tout lui accorder l’entrée.

Enfin, la Cour souligne que cette réglementation s'inscrit dans une stratégie provinciale plus globale de gestion de la crise des opioïdes, orientée vers la guérison et non pas la réduction des méfaits.

Il ne s’agit pas simplement de collecter des données, met-elle en avant.

Or, si la demande d’injonction est acceptée, cela limitera énormément la capacité de la province à mettre en place de telles politiques.

Plus tôt, ce mois-ci, la demande d’injonction des organismes Moms Stop the Harm et la Société de prévention des surdoses de Lethbridge avait été déboutée par la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta.