Budget 2022 de Gatineau : la hausse de taxes limitée à 1,9 % se concrétise

Mieux gérer pour mieux servir , c'est en ces termes que la mairesse France Bélisle résume le premier budget de son administration, qui doit être adopté lors d'une séance spéciale du conseil municipal.

Le budget équilibré, qui totalise 699,5 millions de dollars, inclut plusieurs engagements électoraux de la mairesse.

En plus d’une augmentation d'impôts fonciers qui reflète l’inflation de la région, l’élue promet aussi, dans ce document, la plus importante amélioration de service des dernières années, soit 4,8 millions d'investissements .

Elle précise que les décisions mises de l'avant ne concernent que l’exercice financier en cours et ne sont réalisables cette année qu’en raison de la combinaison de plusieurs éléments. La vigueur exceptionnelle du marché immobilier et les revenus de droits de mutation qui en découlent permettent des investissements supplémentaires cette année , explique la mairesse.

L'élue ajoute qu'on ne peut certainement pas laisser entendre qu’on va pouvoir, à l'avenir, se permettre des augmentations à la hauteur de ce qu’on fait cette année.

La mairesse s’engage aussi à offrir aux citoyens de meilleurs services publics. Cette amélioration peut se faire sur plusieurs fronts, dit-elle. Elle peut notamment prendre la forme d’une réorganisation, d’un recadrage ou encore d’une réflexion au sein des équipes.

France Bélisle insiste aussi sur l’importance du plan financier à long terme de la ville. Ce document sera crucial pour la suite des choses.

« Le plan financier à long terme, qui sera sur dix ans, ce sera la pierre angulaire des décisions qu’on va prendre au cours des prochaines années. C’est essentiel », soutient-t-elle.

Plusieurs éléments du budget préoccupent Caroline Murray, d’Action Gatineau. La co-porte-parole du parti constate que le financement d’importants projets a été coupé pour être plutôt investi dans les infrastructures. C’est une démarche à courte vue qui, affirme-t-elle, créera un problème à moyen terme.

Elle dénonce cette décision, qui touche des projets que les citoyens attendent depuis longtemps.

« Bien sûr, on va pouvoir retourner à la table du conseil et [se] battre pour ramener le financement de ces projets-là et on entend le faire. Mais de dire que ça va accélérer le processus, je pense que c’est complètement irresponsable. »