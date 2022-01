Résidences pour aînés : après la peur du virus, la détresse et la solitude

Êtes-vous tanné? Avez-vous hâte de sortir? , demande Richard Maziade, directeur de la résidence privée pour aînées Le Jardin à Trois-Rivières à une dame en isolement.

Je suis à veille de mourir d'ennui , lui répond-t-on.

Pour plusieurs personnes âgées vivant en résidence, la peur de la COVID-19 a laissé place à la détresse provoquée par la solitude.

L’Omicron, actuellement, ne rend pas les gens extrêmement malades, en tout cas dans nos résidences, explique Richard Maziade, aussi porte-parole de la Table des résidences privées pour aînées de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec. Ce qui fait qu’on a des gens qui n’ont presque pas de symptômes, mais qui sont isolés 10 jours, donc c’est sûr qu’ils trouvent ça difficile .

René St-Onge est de ce nombre. Le résident a dû s’isoler dans sa chambre seul pendant 10 jours après avoir été en contact avec une personne atteinte du virus. Il n’a eu ni symptômes, ni résultats positifs.

« J’ai eu bien de la misère à passer ça. C’est long, très long… Je ne souhaite ça à personne. » — Une citation de René St-Onge, résident

Même pour ceux qui n’ont pas à s’isoler, les contacts sociaux sont devenus rares dans les milieux de vie. Lorsqu’il y a une éclosion, soit deux cas de COVID-19 ou plus, on doit fermer la salle à manger sur le champ.

René St-Onge et Renald Martel sont tous les deux veufs. Les deux amis de longue date partagent une table lorsqu’ils ont accès à la salle à manger. C’est souvent le seul moment où ils peuvent se réunir.

« Il faut quasiment tout le temps être tout seul. On n’est pas capable d’être en groupe et de jaser… C’est ça qui est dur. » — Une citation de Renald Martel, résident

Venir t'asseoir, prendre un verre de vin, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas inviter des gens non plus , ajoute-t-il. Actuellement, les seuls visiteurs admis à l’intérieur des résidences privées sont les proches aidants et leurs visites sont limitées.

Ils ont le sentiment d’avoir fait leur effort. Ils ont été vaccinés trois fois, ont été isolés, ils ont collaboré, là est-ce qu’on peut vivre un peu? Est-ce qu’on peut améliorer leur milieu de vie? Vivre de façon protégée, mais avec une qualité de vie? Quand tu as 95 ans, tu n’as pas d’années à perdre , insiste Richard Maziade.

Il précise toutefois que la situation est délicate : d’un côté, les mesures sont essentielles pour limiter les éclosions, mais de l’autre, elles causent de véritables torts à la santé mentale et parfois physique des résidents. La solution, selon lui, se trouve dans une meilleure collaboration au sein du réseau de la santé.

« On a un constat depuis deux ans : l’hébergement des aînés, c’est une priorité. Il faut soigner les aînés dans des milieux protégés, mais pas dans une prison où on les enferme. » — Une citation de Richard Maziade, directeur à la résidence Le Jardin et porte-parole de la Table des résidences privées pour aînées de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

René St-Onge et Renald Martel disent arriver à garder le moral même s’ils savent ce qu’ils manquent. Si ce n’était pas de ça, c’est une famille ici , explique M. Martel.