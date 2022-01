De pianiste en Europe à la tête du Conservatoire de musique de Québec

Originaire de France, Jean-Fabien Schneider est arrivé au Québec en 2008. Il a toujours été attiré par le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec. J’ai toujours trouvé que c’était l’institution qui était la plus prestigieuse, celle qui formait les musiciens les plus intéressants, peut-être les meilleurs musiciens , avoue le mélomane qui vient tout juste d’arriver en poste.



Pour lui, cette opportunité était des plus naturelles. D'abord, il a eu l’occasion de collaborer avec plusieurs professeurs, mais son parcours l’a aussi amené à fréquenter des conservatoires européens.

Son premier contact avec un conservatoire s'est fait avec celui de Toulouse, alors qu’il n’avait que sept ans.

Il complète plus tard sa formation au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou. Pour les musiciens, c’est un endroit un peu mythique, c’est un peu comme la Juilliard School à New York , explique M. Schneider.



Le pianiste était directeur du département de piano du Conservatoire de l’Université McGill depuis 2015.



Il a aussi fondé le festival Les Saisons russes de Montréal qui aura 10 ans cette année.

Développement de carrière

Ces expériences passées inspirent Jean-Fabien Schneider pour ses nouvelles fonctions. En Russie, il y a tout un aspect de développement de carrière et de préparation à l’enseignement. Le directeur aimerait implanter ce volet de formation dans le parcours des étudiants.



L’enseignement fait partie de l’expérience de pratiquement tous les musiciens professionnels. À un moment ou à un autre, on a une activité pédagogique donc je crois que c’est important d’introduire ça très tôt.



Il tient également à insister sur la préparation de carrière. Ça été souvent le problème des conservatoires de préparer des musiciens qui sont excellents sur leurs instruments, qui sont prêts à faire des concerts, mais qui ne savent pas vraiment ce que c’est la gestion de carrières, au jour le jour soulève le directeur.

Il souhaite que les étudiants soient fin prêts lorsqu’ils arrivent sur le marché du travail.

« Il y a toujours un aspect d’administration, tout un aspect de relation publique pour lequel ils ne sont pas préparés et qui leur tombe sur la tête quand ils sortent avec leur diplôme. » — Une citation de Jean-Fabien Schneider, directeur du Conservatoire de musique de Québec

À moins d’être engagé par un orchestre, la majorité des musiciens sont des travailleurs autonomes. Ils ont une liberté absolue. D’un autre côté, ça demande beaucoup d’initiative, beaucoup de résilience et une bonne préparation aux réalités du travail.

