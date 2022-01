COVID-19 : un nouveau décès et une baisse des hospitalisations au Bas-Saint-Laurent

Bien que les hôpitaux de la région comptent moins de patients ayant contracté le virus, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) déplore un nouveau décès en lien avec le coronavirus, ce qui porte le total à 83 morts depuis mars 2020.

À l’heure actuelle, 22 patients se trouvent dans une unité dédiée à la COVID- 19, comparativement à 26 vendredi. Néanmoins, 4 de ces 22 patients nécessitent des soins intensifs.

La capacité maximale pour ce type de soins est donc atteinte pour la région puisque le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS dispose de quatre lits en soins intensifs, soit deux à Rivière-du-Loup et deux à Rimouski. Selon les données transmises par le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS , trois des quatre personnes admises aux soins intensifs n’ont pas été vaccinées contre la COVID- 19.

Même si le taux d’occupation des soins intensifs est de 100 % lundi, le conseiller aux relations médias du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS du Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel, explique qu’en cas de besoin, un lit supplémentaire pourrait être ajouté au Centre hospitalier du Grand-Portage à Rivière-du-Loup ainsi qu'au Centre hospitalier régional de Rimouski.

Au Québec, le nombre d’hospitalisations continue de diminuer lentement, enregistrant un recul de sept patients alités ces dernières 24 heures.

Première utilisation des centres de proximité

Des Bas-laurentiens ayant contracté à COVID- 19 et qui doivent être hospitalisés peuvent désormais demeurer dans leur Municipalité régionale de comté MRC de résidence. Pour la première fois depuis le début de la pandémie, un ou des patients occupent un lit en zone chaude à l’hôpital de La Pocatière, de Témiscouata-sur-le-Lac, de Matane et d’Amqui.

Bilan de la fin de semaine

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS rapporte 292 nouveaux cas de COVID- 19 sur le territoire depuis vendredi. Encore une fois, toutes les Municipalité régionale de comté MRC sont touchées. Le Bas-Saint-Laurent compte 1183 cas actifs confirmés par tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR .

La région est en ce moment aux prises avec 41 éclosions dans des milieux de vie ou de soins qui relèvent du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS .

Nombre de cas de COVID-19 sur le territoire bas-laurentien Nombre de cas de COVID-19 sur le territoire bas-laurentien MRC du Bas-Saint-Laurent Nombre de cas Kamouraska 1447 (+27) Rivière-du-Loup 2971 (+36) Témiscouata 1222 (+16) Les Basques 504 (+3) Rimouski-Neigette 3133 (+82) La Mitis 1023 (+61) La Matanie 952 (+24) La Matapédia 1101 (+42) Indéterminés 7 (+1)

Vaccination sans rendez-vous

Il sera de nouveau possible, à compter de mardi, de se faire vacciner contre la COVID- 19 sans avoir pris de rendez-vous. Le Centre de vaccination de Matane acceptera cependant les citoyens qui se présentent sans rendez-vous, seulement à partir du 9 février 2022.