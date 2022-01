COVID-19 : légère baisse des hospitalisations sur la Côte-Nord

C’est une hospitalisation de moins que dans le bilan de vendredi, à l’instar du reste de la province, qui a enregistré une légère baisse des hospitalisations au cours de la fin de semaine.

Pour la Côte-Nord, cette donnée marque la fin d'une série de cinq jours consécutifs durant laquelle les hospitalisations ne cessaient d'augmenter, pour atteindre un sommet de 49 hospitalisations vendredi dernier.

Des 48 personnes hospitalisées qui ont un résultat positif, 18 d’entre elles le sont pour un diagnostic principal de COVID-19.

À l’heure actuelle, 36 patients atteints de la COVID-19 sont hospitalisés à Baie-Comeau, tandis que les 12 autres sont installés à Sept-Îles.

Délestage dans chirurgies non urgentes

Vendredi, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS annonçait le début du délestage dans les installations de la région. Le CISSS est passé au 4ème niveau de délestage pour la première fois depuis le début de la pandémie.

Avec ce changement du niveau d’alerte, les chirurgies non urgentes seront reportées et des patients hospitalisés pourraient être transférés dans d'autres régions.

Des éclosions toujours en cours

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord relève 11 éclosions dans ses établissements. Parmi celles qui comptent le plus de cas, on relève toujours le Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD des Bergeronnes avec 30 travailleurs et 26 résidents infectés, et l’unité de gériatrie à l’Hôpital Le Royer, à Baie-Comeau, avec 9 travailleurs et 26 usagers infectés.

La Résidence Gustave-Gauvreau, à Sept-Îles, fait également l'objet d’une éclosion, avec 15 travailleurs et 12 résidents positifs à la COVID-19.