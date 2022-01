Dans un bref communiqué, M. Ford a indiqué soutenir le droit de manifester pacifiquement , mais s’est dit extrêmement troublé par le comportement de certains individus .

Le premier ministre a fait référence aux symboles nazis, à la profanation de monuments et d’autres signes de haine et d’intolérance observés lors de la fin de semaine.

« Cela n'a pas sa place en Ontario ou au Canada. Ni maintenant, ni jamais. » — Une citation de Doug Ford, premier ministre de l’Ontario

Une réaction tardive, selon l'opposition

Plusieurs voix politiques ont critiqué M. Ford pour ne pas avoir commenté plus tôt l’événement qui a occupé l’actualité nationale ces derniers jours.

Pas un mot de Doug Ford ni de ses conservateurs , a notamment tweeté le chef libéral provincial, Steven Del Duca, quelques heures avant la publication du communiqué du bureau de Doug Ford.

Lundi, une partie des manifestants continuent d'occuper le centre-ville d'Ottawa et ne semblent montrer aucune intention de lever le camp.