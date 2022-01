Désinformation sur Spotify : Joe Rogan se défend

Je ne cherche pas à promouvoir la désinformation, je n’essaie pas d’être controversé , a affirmé Rogan dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. Avec ce balado, je n’ai jamais essayé autre chose que de parler à des gens.

Il a ajouté qu’il essaierait d’inviter plus de spécialistes aux opinions différentes, surtout après avoir reçu des personnalités controversées. Il a indiqué qu’il l’avait d’ailleurs déjà fait par le passé, en recevant notamment le Dr Sanjay Gupta, correspondant médical pour CNN, ou encore le Dr Michael Osterholm, membre du comité consultatif sur la COVID-19 du président Joe Biden.

Début du widget Instagram. Passer le widget ? Fin du widget Instagram. Retourner au début du widget ?

Ces balados sont étranges parce que ce ne sont que des conversations, et souvent, je n’ai aucune idée de ce dont nous allons parler avant de m’asseoir avec les personnes invitées. C’est pourquoi certaines de mes idées ne sont pas tellement préparées ou étoffées, parce que je les ai en temps réel, a-t-il expliqué. C’est une des choses qui rend [le balado] intéressant.

Il a par ailleurs accueilli la décision de Spotify d’ajouter des avertissements sur tous ses balados évoquant la COVID-19, avec des liens pour guider ses utilisateurs et utilisatrices vers des informations factuelles et scientifiquement sourcées. Je veux remercier Spotify pour son soutien, et je suis vraiment désolé que cela arrive , a ajouté Joe Rogan.

Un mouvement de contestation

Neil Young a retiré toute sa musique de Spotify mercredi dernier après avoir accusé la plateforme de faire de la désinformation sur la COVID-19 en hébergeant le balado du populaire et controversé Joe Rogan. Ce dernier est accusé d'avoir découragé la vaccination chez les jeunes et d'avoir poussé à l'utilisation d'un traitement non autorisé, l'ivermectine, contre la COVID-19.

Plus de 200 spécialistes de la santé des États-Unis avaient récemment tiré la sonnette d'alarme après qu'il eut reçu dans son émission un médecin très apprécié des antivaccins, Robert Malone.

Vendredi, la chanteuse Joni Mitchell a affirmé qu’elle suivrait les traces de Young. Le prince britannique Harry et sa femme, Meghan Markle,– qui ont signé avec la plateforme un accord estimé à 25 millions de dollars – ont aussi dit, dimanche, avoir exprimé leurs inquiétudes à Spotify sur cette question.

En parallèle, sur les réseaux sociaux, un mouvement de désabonnement à Spotify a pris naissance.