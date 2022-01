Le sentier Trans-Québec 55 pourrait bénéficier de l’aide de Québec

Le montant servira à financer les projets de 2021 qui s'inscrivent dans le volet infrastructures et sécurité du Programme d’aide financière aux véhicules hors route (PAFVHR).

Il y a déjà plusieurs demandes de financement envoyées au ministère. La somme dont nous disposions ne répondait pas aux besoins pour répondre aux différents clubs pour mieux sécuriser différentes parties du réseau, alors nous avons procédé à la bonification [de la somme] , soutient le ministre des Transports du Québec et ministre responsable de la région de l'Estrie, François Bonnardel.

« Nous allons répondre majoritairement aux demandes. » — Une citation de François Bonnardel, ministre des Transports du Québec

Le président de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, Réal Camiré, qui représente 4500 bénévoles et 120 000 motoneigistes, a salué cette bonification du programme.

Ces fonds vont permettre la mise à niveau et la construction pour la mise à niveau et la pérennité de nos sentiers. Plus importants encore, ces investissements vont contribuer à la sécurité , estime M. Camiré.

Le ministre Bonnardel fait d'ailleurs un lien entre la modernisation des sentiers pour les véhicules hors route et leur sécurité.

Le taux d'accidents mortels et graves est en baisse partout sur le territoire. La saison a bien démarré [...] Je souhaite que cette activité soit la plus sécuritaire possible , signale le ministre Bonnardel.

Une aide qui pourrait servir en Estrie?

Le vice-président du club de motoneiges Harfangs de l’Estrie, Marc Lachance, se réjouit de ces investissements. Il est d'avis que le projet de déplacer le sentier Trans-Québec 55, situé entre Sherbrooke et Magog, pourrait bénéficier de cette aide financière. Le projet serait réalisé en collaboration avec le club les Motoneiges du Memphrémagog.

On parle de 70 000 $ à 100 000 $ pour déplacer le sentier afin qu’il soit plus sécuritaire. Le projet est à l’étude. Il faut trouver le meilleur emplacement et négocier les droits de passage. Pour ce projet, il faudrait installer des feux de circulation dynamiques sur le boulevard Bourque. Il faudrait aussi procéder à l’aménagement de ponceaux si l’on change le sentier de côté d’autoroute comme on le souhaite , explique M. Bonnardel.

« On contribue de façon importante au développement et à la sécurisation des sentiers pour les véhicules hors route. » — Une citation de Caroline Proulx, ministre du Tourisme du Québec

Lors de cette annonce d’aide supplémentaire, le ministre Bonnardel était accompagné de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx.

Les retombées de cette industrie sont de 187 millions $ et ça va servir tant pour la clientèle du Québec que pour la clientèle internationale. Nous voulons être une destination internationale sécuritaire , signale la ministre Proulx.

Le président de la Fédération québécoise des clubs quads, Réjean Blouin, a également souligné que ces sommes permettront d'accueillir davantage de visiteurs.