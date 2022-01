Manifestation des camionneurs : peu d’impacts à Gatineau lundi

La mairesse de Gatineau France Bélisle a appelé les manifestants à faire preuve de civisme et les Gatinois à être prudents dans leurs déplacements.

On est conscients et sensibles au fait que pour certains citoyens, des gens du centre-ville qui entendent les camions, il y a du bruit et ça pose une certaine nuisance , a-t-elle dit dans un point de presse lundi.

« Je fais appel à la compréhension et la collaboration des citoyens, mais aussi des manifestants. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

La vaccination reprend

Les opérations au centre de vaccination au Palais des Congrès se poursuivent lundi après avoir été mises sur pause samedi et dimanche en raison de la manifestation des camionneurs.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais souligne qu’aucun enjeu de circulation ou d'accessibilité n’est rapporté. Aucun manifestant n’est sur place.

La vaccination au Palais des congrès de Gatineau a dû cesser samedi et dimanche en raison de la manifestation. Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

La vaccination est offerte avec rendez-vous et sans rendez-vous. Les personnes qui avaient rendez-vous la fin de semaine dernière ont été contactées par le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS .

Il est prévu d'avoir une augmentation d'effectifs. La sécurité sur place et la présence policière devraient être accrues. On suit la situation de près , explique par courriel une porte-parole du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS , Patricia Rhéaume.

Aucun incident rapporté

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) ne rapporte aucun incident majeur sur son territoire depuis le début de la manifestation.

Nous sommes présents sur l’ensemble du territoire, mais sommes en plus forte concentration dans le secteur de Hull pour s’assurer du bon déroulement de la manifestation et de la sécurité des citoyens et manifestants , a déclaré une porte-parole du Service de police de la Ville de Gatineau SPVG par courriel.

Le corps de police assure maintenir une approche de collaboration et de désescalade avec tous et toutes .

Circulation

Les ponts des Chaudières et Portage sont ouverts à la circulation en direction de Gatineau seulement, alors que le pont Alexandra est complètement fermé.

Les ponts Champlain et Macdonald-Cartier sont ouverts dans les deux sens.

Les piétons peuvent continuer de circuler sur tous les ponts.

Dimanche, l'événement a créé d’importants embouteillages sur les ponts interprovinciaux et sur certaines artères principales sur la rive gatinoise.

Il y avait un refoulement important dimanche soir aux abords du pont Macdonald-Cartier en direction d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Reno Patry

La Société de transport de l’Outaouais (STO) a suspendu tous ses trajets vers le centre-ville d’Ottawa lundi en raison de la fermeture de certains ponts interprovinciaux.

La clientèle devant se rendre à Ottawa peut descendre aux Terrasses de la Chaudière ou au Musée canadien de l'histoire et emprunter à pied, l'un des ponts interprovinciaux , a écrit la Société de transport de l'Outaouais STO sur son site web.