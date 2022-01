Ferline Regis exprime ses multiples facettes sur Hier est parti

Hier est parti, c’est un appel à chérir le moment présent , souligne Ferline Regis, d’entrée de jeu. J’ai réalisé [que], tout au long du processus, on se concentrait sur [...] le passé, [mais] ça nous empêche d’avancer. En réfléchissant, je me suis dit : "Je veux me concentrer sur moi-même, afin de pouvoir foncer."

Présenter ses couleurs

Ainsi, pour foncer et cheminer après son passage à La Voix, en 2019, la chanteuse d’origine haïtienne profite de ce troisième disque pour présenter ses multiples facettes au public.

« Jusqu'à présent, les gens me voient comme Ferline, la chanteuse gospel. Je voulais leur montrer [que] Ferline, elle chante du jazz, du kompa haïtien. Elle peut chanter beaucoup d'autres choses. » — Une citation de Ferline Regis, auteure-compositrice-interprète

L’Ottavienne d’adoption chante également en créole et en français.

Cet album est inspiré de mon vécu, donc j'amène un peu d'Haïti. Je suis une fière Franco-Ontarienne, alors j’amène ça aussi , fait valoir la chanteuse.

Faire écho à l’actualité

Au cours des deux dernières années, la pandémie et l’actualité ont toutefois bouleversé la création de Ferline Regis.

La première chanson de l’album, Sispann pale – arrête de parler , en créole – a été notamment révisée pour faire écho à un événement en particulier.

La journée de ma fête, le 7 juillet, ma mère m’a appelé pour m’annoncer que le président d’Haïti [Jovenel Moïse| avait été assassiné , se rappelle-t-elle.

Quand j’écrivais cette chanson, c’était un appel à la diaspora haïtienne de se mettre ensemble pour aider Haïti , poursuit l’auteure-compositrice-interprète. J’ai revisité cette chanson pour expliquer que, souvent, il faut passer à l'action [parce que] la parole et nos actions ont du pouvoir.

Ébranlée par la mort de George Floyd, Ferline Regis donne également un nouveau sens à la chanson Continue ton chemin, écrite au départ en référence à son expérience à La Voix.

Avec le mouvement Black Lives Matter, c’était ma façon de dire aux gens de continuer la bataille , soutient-elle. Je dis souvent : "Ce n’est pas parce que ce n'est pas ta réalité, que ce n'est pas une réalité." On vit des choses, nous, en tant que personnes noires. [Il faut] prendre la parole.

« Mieux vaut parler avec la voix qui tremble quand on a quelque chose à dire, que de se taire. [La chanson Continue ton chemin], c’est ma façon de dire aux gens de se lever. » — Une citation de Ferline Regis, auteure-compositrice-interprète