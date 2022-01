Université Western : un professeur accuse un collègue de propager de la désinformation

Jacob Shelley est professeur au Laboratoire d'éthique, de droit et de politique de la santé de l'Université Western.

Il critique fermement les agissements de Donald Welsh, professeur de physiologie à l'école de médecine dans la même université.

La liberté académique s'accompagne de responsabilités académiques , explique-t-il.

« Cela signifie qu'il faut faire preuve d'intégrité dans nos recherches, et ne pas se contenter de dire ce que nous voulons. »

Donald Welsh est un spécialiste de biologie cardiovasculaire qui a régulièrement tweeté et retweeté des informations qui remettent en cause l'efficacité des vaccins COVID-19.

Sollicité pour répondre aux accusations de son collègue, M. Welsh défend, dans un courriel, son droit à exprimer ses propres opinions.

Parmi les tweets de Donald Welsh, il y en a un datant du 7 janvier dans lequel il dit soupçonner que notre ministre de la Santé est assez intelligent pour comprendre que les vaccins C19 sont inefficaces pour atténuer l'infection, la transmission et la mort. Cela ressemble plus à une position politique qu'à une position scientifique .

Dans un tweet du 13 janvier, il déclare que chaque aspect de la réponse publique du Canada contre la COVID-19 était dépourvu de raisonnement scientifique solide .

Le 23 janvier, M. Welsh a répondu à un tweet du Dr Nathan Stall, ancien membre du Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19, qui a quitté ce poste l'été dernier pour se présenter aux élections provinciales du printemps sous la bannière des libéraux.

Le Dr Stall a pris à partie le gouvernement de l'Ontario pour ce qu'il considère comme un faible taux de vaccination chez les enfants.

M. Welsh lui a répondu qu' il n'est pas nécessaire de vacciner ceux qui ne sont pas susceptibles. C'est la pratique courante dans la plupart des pays du monde .

Le tweet de Donald Welsh a suscité une réponse de la Dre Genevieve Eastabrook, professeure agrégée en médecine materno-fœtale qui travaille également à l’école de médecine de l’Université Western.

Cet individu ne connaît rien à la médecine préventive, à la vaccination ou à la santé publique , a écrit la Dre Eastabrook.

Dans un courriel envoyé à CBC News, un porte-parole de l'Université Western affirme que les opinions de M. Welsh ne correspondent pas à celles de l'École de médecine et de dentisterie Schulich ou de l'Université Western et qu'elle est déçue que Don Welsh ait décidé de prendre la position qu'il a prise .

« En tant qu'employés de l'université, les membres du corps enseignant ont la liberté d'exprimer leurs opinions et leurs croyances, et ces opinions sont les leurs et ne représentent pas celles de l'école ou de l'université. »