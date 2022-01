La récolte de chevreuil en hausse dans l’Est-du-Québec en 2021

En Gaspésie, l'augmentation des prises est particulièrement marquée dans la portion sud de la zone 01. Au total, 396 chevreuils y ont été récoltés, comparativement à 227 en 2020.

Ce qu’il faut comprendre, c’est que lorsque la récolte est faible, le nombre de chasseurs diminue et lorsque que la récolte augmente, le nombre de chasseur augmente. On ne s’inquiète pas nécessairement, pour la prochaine année, de la participation des chasseurs , ajoute-t-il.

Dans le secteur nord de la zone de chasse 01, la récolte totale se chiffre à 128 cerfs, soit 21 de plus que l'an dernier.

Au Bas-Saint-Laurent, dans le secteur ouest de la zone de chasse 02, le nombre de chevreuils chassés est passé de 474 en 2020 à 612 en 2021. Du côté est de cette zone, la récolte a également augmenté, passant de 103 à 139 chevreuils de 2020 à 2021.

La Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent font partie des régions du Québec où les plus grandes hausses ont été observées en 2021. L’Outaouais, Chaudières-Appalaches, les Laurentides et Lanaudière font également partie de cette liste.