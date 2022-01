La vaccination sans rendez-vous accessible à compter de mardi

Il sera possible de se faire vacciner contre la COVID-19 sans prendre rendez-vous à compter de mardi dans la plupart des centres de vaccination du Bas-Saint-Laurent.

Les personnes de 12 ans et plus qui le souhaitent pourront donc se rendre dans l'un des centres de vaccination de la région, excepté celui de Matane, pour recevoir leur première, deuxième ou troisième dose sans avoir réservé de plage horaire au préalable.

À Matane, la vaccination sans rendez-vous sera accessible à compter de la semaine prochaine, soit le mercredi 9 février.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) précise toutefois que les gens qui préfèrent prendre rendez-vous peuvent toujours le faire via le portail Clic Santé ou en composant le 1-877-644-4545.

Selon les dernières données du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS , 70 % des adultes de la région ont reçu leur troisième dose de vaccin contre la COVID-19.

Le Bas-Saint-Laurent demeure l'une des régions du Québec où le taux de vaccination est le plus élevé. Seuls la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et le Saguenay–Lac-Saint-Jean ont actuellement des taux plus élevés.