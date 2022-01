Fébrilité pour la réouverture des salles à manger

Je dois dire que j'avais vraiment hâte de revenir , lance d'entrée de jeu Annie Saint-Hilaire. Celle qui est serveuse au restaurant Ben et Florentine de Trois-Rivières a accepté de prendre quelques minutes de son quart de travail pour discuter au micro de Dominique Panebianco lundi matin.

À écouter : Annie Saint-Hilaire, serveuse chez Ben et Florentine en entrevue à Toujours le matin

Peu après 8 heures, une vingtaine de clients s'étaient rendus sur place pour déguster un déjeuner. Dans une trentaine de minutes, on va commencer à refuser des gens , estimait alors déjà Annie Saint-Hilaire.

Si elles peuvent de nouveau accueillir des clients, les salles à manger doivent composer avec une capacité de 50 % et un maximum de quatre personnes ou de deux bulles familiales peuvent se retrouver autour d'une table.

Les gens s'ennuyaient des petits déjeuners, il n'y a pas de mots... C'est réconfortant! , lance la serveuse, visiblement fébrile à l'idée de retrouver ses clients, et ce, malgré la charge de travail augmentée qui l'attend dans les prochains jours.

Comme dans bien d'autres restaurants, le recrutement de main d'œuvre est un défi et l'établissement doit composer avec moins d'employé qu'il ne le voudrait. Le fait qu'on ait fermé fait en sorte que oui, il y en a qui décide de prendre d'autres voies, donc on perd des collègues. C'est sûr que c'est triste, mais on arrive toujours à retomber sur nos pattes , explique-t-elle.

Cédric Bournival, vice-président marketing du restaurant La Brasserie au centre-ville de Trois-Rivières se compte chanceux en ce sens. On a sensiblement le même staff autant en cuisine qu'en salle à manger , indique-t-il en entrevue lundi matin.

Ce dernier, espère pouvoir retrouver l'achalandage dont profitait le restaurant en décembre dernier avant la fermeture des salles à manger.

Je pense que les gens ont hâte et que c'est de bonne augure pour la suite des choses , affirme Cédric Bournival. Déjà dimanche soir, de nombreuses personnes avaient appelé pour faire une réservation.

Le vice-président marketing espère cependant que les restrictions toujours en place comme la capacité limitée à 50 % ou l'obligation de cesser de servir de la nourriture et de l'alcool à 23 heures et de fermer à minuit seront bientôt revues par le gouvernement.