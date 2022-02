Le tunnel ne cesse de s’allonger pour les hôteliers

Les hôteliers canadiens ont cru voir la lumière au bout du tunnel plus d’une fois ces deux dernières années. Juste avant les Fêtes, l’optimisme dominait encore, mais la cinquième vague a une nouvelle fois causé de nombreuses annulations et plongé certains revenus à leur plus bas.

Le stationnement devant l’hôtel Sheraton Cavalier, à Calgary, est aux trois quarts vide. À l’intérieur, un rare client est attablé dans le salon.

L’établissement accueille d’ordinaire de nombreuses conférences et des séminaires. Les fins de semaine, des hordes de sportifs amateurs et leurs parents envahissent les couloirs.

Au début décembre, nous étions pas mal optimistes. Nous avions plusieurs groupes de bonne grandeur, ce qui est un élément clé de notre modèle d’affaires , explique le gérant de l’hôtel, Grant Erickson. La pilule a été dure à avaler quand nous sommes revenus de congé et que les annulations sont arrivées rapidement.

Cet hôtel et centre de conférence a vu son taux d’occupation chuter, pour s'établir à entre 10 et 15 % en janvier. Pour être en bonne santé financière, l'établissement doit voir 60 % de ses chambres être occupées à cette période de l’année, selon M. Erickson.

Revenus en chute, coûts en hausse

Même les quelques réservations ne rapportent plus autant de revenus puisque les hôtels ont dû baisser leurs prix pour être compétitifs. Par exemple, une chambre ne coûte que 40 $ dans l'un des établissements voisins du Sheraton Cavalier.

« Nous faisons face aux deux pires scénarios : des taux de réservation bas et des prix en dessous des niveaux suffisants pour être en bonne santé financière. » — Une citation de David Kaiser, président de l'Association des hôteliers de l'Alberta

Or tous ne sont pas dans une situation aussi dramatique. Selon le président de l’Association des hôteliers de l’Alberta, David Kaiser, certains hôtels sont pleins grâce au retour de travailleurs du pétrole et du gaz dans certaines régions de la province.

L’hôtel Juniper, à Banff, affiche aussi complet certaines fins de semaine, quand le beau temps est de la partie dans les Rocheuses. Les voyageurs locaux compensent un peu. Les touristes étrangers, comme les Américains et les Britanniques, dépensent toutefois plus d’argent. Le tourisme international représente facilement 50 % de nos revenus. Donc oui, on a un peu de compensation, mais on a perdu sur les prix de nos chambres , explique le directeur de l'établissement, Oscar Pacheco.

Selon Nicole Nguyen, analyste à la firme de courtage immobilier CBRE Hotels, la même situation s’observe à l’échelle du Canada. Nous sommes encore à 60 % en dessous des niveaux prépandémie. [...] Il y a eu des plus et des moins; 2021 a été meilleure que 2020, mais pas une augmentation exceptionnelle. La route est longue pour renouer avec les chiffres de 2019 , dit-elle.

Si les revenus ne remontent pas encore la pente, les coûts, eux, n’ont cessé d’augmenter, fait remarquer avec inquiétude David Kaiser, de l’Association des hôteliers de l’Alberta. Même vides, les hôtels doivent payer les factures d’électricité, d’eau et de chauffage. Un des coûts qui nous a le plus frappés ces deux dernières années, c'est celui des assurances : certaines polices ont augmenté de 200 à 300 %. De grands groupes doivent accepter jusqu’à un million de dollars de franchise pour pouvoir être assurés.

Prolongement souhaité de l’aide financière

Tous soulignent à quel point les mesures d’aide gouvernementale ont été essentielles à leur survie.

En Alberta, le gouvernement fédéral a suspendu la collecte de la taxe sur le tourisme pour les hôtels dont les revenus ont baissé de 40 %. L’Association des hôteliers de Calgary demande que cette suspension soit prolongée de la fin mars jusqu’à la fin mai. Elle aimerait aussi que la Municipalité de Calgary fasse la même chose avec l’impôt foncier.

La dure réalité, c’est que nous ne savons pas quand nous allons sortir du trou. Certaines estimations ne prévoient pas un retour à la normale pour les voyages d’affaires avant 2024, voire 2025 , s’inquiète l'hôtelier Grant Erickson.

La mesure que les hôteliers attendent est la réouverture complète des frontières pour aider à la reprise du tourisme et des voyages d'affaires. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Une relance qui promet d'être difficile

CBRE Hotels n’a pas encore publié une mise à jour de ses prévisions pour l’année. Les dernières datent de septembre et prévoyaient une relance du tourisme et des voyages d’affaires à partir de la fin du premier trimestre 2022. Les projections pour Québec, l’Ontario et la Colombie-Britannique estimaient des taux d’occupation au-dessus de 50 %.

Le directeur de l’hôtel Juniper, à Banff, est plutôt optimiste. Les réservations [pour l’été] se remplissent beaucoup plus rapidement qu’à la même période l’année dernière. C’est une augmentation impressionnante, même , dit avec enthousiasme M. Pacheco.

Le directeur de l’Association des hôteliers de l’Alberta souhaite aussi être optimiste. Le retour des voyageurs ne veut toutefois pas dire la fin des difficultés financières, prévient-il. Beaucoup d’institutions financières ont offert des prêts où vous ne payez que les intérêts. Une fois que les remboursements d’hypothèques vont reprendre, cela va se compliquer. Nous pourrions voir des investisseurs d’ailleurs racheter des propriétés à bas prix , observe-t-il.

La transition demandera aussi beaucoup de patience aux hôteliers et aux clients. La plupart des hôtels ont dû réduire leurs services de restauration et de nettoyage au minimum pour diminuer leurs coûts, et cela crée déjà quelques anicroches.

Les clients qui reviennent s’attendent à ce que tous nos services soient rétablis. Ça nous oblige à être innovateurs , fait remarquer M. Erickson avec un sourire.

Malgré les défis qui sont encore à venir, l’hôtelier n’a qu’une attente : revoir les couloirs de son établissement à nouveau remplis.