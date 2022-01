Le nouveau chef du Parti libéral de la C.-B. sera connu cette semaine

Après une cuisante défaite électorale et des mois d’une course à la chefferie principalement virtuelle, les membres du Parti libéral de la Colombie-Britannique élisent leur prochain chef du 3 au 5 février.

Sept candidats s’affrontent pour succéder à Andrew Wilkinson, qui a démissionné peu après les élections générales d’octobre 2020 ayant reconduit au pouvoir, avec une forte majorité parlementaire, le Nouveau Parti démocratique (NPD) de John Horgan.

Le gagnant sera connu le samedi 5 février, après un vote en ligne et par téléphone qui doit se dérouler à partir de jeudi.

Trois des aspirants chefs, Michael Lee, Ellis Ross et Renee Merrifield, font partie du caucus libéral, qui compte actuellement 28 députés.

Trois autres candidats, Gavin Dew, Val Litwin et Stan Sipos, viennent du milieu des affaires, et un ancien ministre dans les gouvernements de Gordon Campbell et de Christy Clark, Kevin Falcon, tente un retour en politique.

Les Libéraux ont perdu 13 sièges au profit du NPD lors des élections de 2020, dont plusieurs dans le Grand Vancouver et dans d’ex-châteaux forts de la vallée du Fraser.

Le Parti continue à perdre des soutiens et, ce qui est peut-être plus alarmant, à perdre en pertinence auprès de nombreux électeurs, particulièrement dans les centres urbains , affirme un ex-attaché de presse de l’ancienne première ministre libérale Christy Clark, Stephen Smart.

Le Parti libéral de la Colombie-Britannique est une coalition entre conservateurs et libéraux, et n’est pas affilié au Parti libéral fédéral.

Andrew Wilkinson a démissionné comme chef du parti dans les jours suivant la défaite contre le NPD, en octobre 2020. La députée de Prince-George-Valemount, Shirley Bond, a ensuite été nommée leader intérimaire. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

Changement d'image nécessaire?

Plusieurs candidats ont évoqué l’idée d’un changement de nom de la formation politique et la reconnexion avec les électeurs a été l’un des thèmes centraux de la campagne.

Malgré sa grande histoire, ce parti a besoin d'un redémarrage, d'une reconstruction et potentiellement une nouvelle image , a notamment déclaré Kevin Falcon lors d’un débat entre candidats, cet automne.

Une analyse postélectorale publiée par le parti en juin a noté que les libéraux étaient perçus comme manquant de diversité, et affirmé qu’ils devaient amorcer un virage pour mieux refléter les valeurs et les aspirations des électeurs.

Selon le co-président du comité pour la course à la direction, Colin Hansen, le Parti libéral a acquis 20 000 membres supplémentaires durant la campagne. Il en compte maintenant environ 43 000, dit-il.

La vainqueur de la course à la direction devrait être connu samedi soir.

Vote préférentiel

Les membres du parti choisiront leur prochain chef selon un mode de scrutin préférentiel et devront classer chaque candidat, selon leur ordre de préférence, de un à sept.

Chacune des 87 circonscriptions de la province vaut 100 points, pour un total de 8700 points, indique Colin Hansen.

Le premier candidat qui recevra une majorité de points (4350 plus un) sera déclaré vainqueur.

Le même mode de scrutin préférentiel avait été utilisé lors de la course à la chefferie de 2018, qui avait mené à l’élection d’Andrew Wilkinson au cinquième tour.

Le Parti libéral de la Colombie-Britannique a été au pouvoir pendant 16 ans, de 2001 à 2017.