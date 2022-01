L’ex-PDG du Groupe SM coupable de financement politique illégal

Bernard Poulin reconnaît avoir mis en place un stratagème pour financer illégalement le Parti libéral du Canada et le Parti conservateur du Canada.

En tant que PDG et fondateur du Groupe SM, il a sollicité des contributions politiques d’employés, de 2004 à 2009, en leur offrant un remboursement.

Ce stratagème de prête-noms mis en place par M. Poulin permettait de rembourser les contributions politiques de différentes manières, soient en argent comptant, par une allocation de dépenses ou en boni de rendement, explique Me Thi Trang Dai Nguyen, procureure du Service des poursuites pénales du Canada.

Depuis 2004, la Loi électorale du Canada interdit aux entreprises de faire des contributions politiques.

M. Poulin a été condamné à payer 3750 $, une sentence juste et appropriée , affirme la procureure Me Nguyen. L’amende maximale est de 4000 $ pour le type d’infraction commise.

Le Groupe SM, qui a déjà été l'une des plus importantes firmes de génie au Québec, a été racheté en décembre 2018 par la société FNX-INNOV.

En janvier dernier, le Conseil de discipline de l'Ordre des ingénieurs du Québec a retiré le permis d'exercice et imposé 50 000 $ d'amende à l'ancien dirigeant du Groupe SM, Bernard Poulin, pour son implication dans les scandales de corruption révélés par la commission Charbonneau.

M. Poulin avait été déclaré coupable d'avoir toléré et négligé de prendre des mesures pour éviter que sa firme ne soit impliquée dans un système de partage de contrats pour des mandats d'ingénierie, notamment pour la Ville de Montréal et la Ville de Longueuil entre les années 2002 et 2009.

Dans cette affaire, M. Poulin avait reconnu avoir versé de l’argent au parti du maire Gérald Tremblay, Union Montréal, afin d’obtenir des contrats.

Enquête Fronde

En 2017, Bernard Poulin a été arrêté par l'Unité permanente anticorruption lors de l'opération baptisée Fronde. Il était accusé de fraude, de corruption dans les affaires municipales et de complot pour sa participation dans le système de partage illégal de contrats à Montréal, tout comme sept autres personnes, dont Frank Zampino, ancien président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Un seul accusé a plaidé coupable.

Les autres, dont Bernard Poulin et Frank Zampino, ont bénéficié d’un arrêt des procédures en raison de violations à leurs droits constitutionnels, parce que des enquêteurs ont illégalement intercepté des conversations entre des accusés et leur avocat.

Cette décision a été portée en appel.

Scandale des compteurs d’eau

En octobre 2021, Bernard Poulin a par ailleurs accepté de remettre 500 000 $ à la Ville de Montréal pour son rôle dans le scandale des compteurs d’eau.