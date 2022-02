Sauver les boisés urbains du Kamouraska et de Rivière-du-Loup

Depuis plusieurs années, Jean-François Vallée vit entre La Pocatière et Rivière-du-Loup. Il a sillonné les rues, les ruelles, les sentiers et la campagne autour de ces deux villes pour en observer l'évolution arborée. Il constate avec désolation que le développement immobilier se fait souvent au détriment de la préservation de la nature.

Jean-François Vallée souhaite conscientiser les élus de Rivière-du-Loup et du Kamouraska à la protection des boisés urbains. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

C'est le cas à Rivière-du-Loup, selon lui. On a tendance, à Rivière-du-Loup, à morceler, à faire en pointillés avec les corridors de verdure. [...] Et les petits morceaux qui restent deviennent inintéressants et finalement on finit par les entourer d’immeubles et on n’y a plus accès , explique Jean-François Vallée.

Parmi les projets qui contribuent à cela, il cite la future Maison des aînés qui s'érige, selon lui, comme un bloc de béton dans le paysage louperivois et bouche la vue depuis le centre-ville vers le parc des Chutes. Les abords du bâtiment ont été asphaltés jusqu'à la coulée de la rivière. L'homme estime que les eaux pluviales vont donc s'écouler jusque dans le cours d'eau.

La maison des ainés devrait accueillir les premiers résidents à l'automne 2022. Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

M. Vallée dénonce aussi que la Ville n'ait pas pensé à faire un sentier qui longerait la rivière au même endroit et, également, un accès au parc des Chutes.

Une extension a été construite à la résidence pour aînés Le Saint-Louis. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Il pointe du doigt également l'agrandissement de la résidence pour ainés le Saint-Louis qui obstrue la vue sur le fleuve, l'emplacement de la future école du Parc Cartier qui a nécessité un gros déboisement ou encore le boulevard Cartier où les constructions cachent complètement la rivière.

La future école primaire de Rivière-du-Loup sera construite dans le Parc Cartier. Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

Une politique de l'arbre à Rivière-du-Loup

Dans ce dossier, la Ville de Rivière-du-Loup se défend en affirmant qu'elle est proactive en matière d'environnement. Une politique de l'arbre a d'ailleurs été mise en place à l'automne dernier.

Des efforts sont faits, mais il reste beaucoup à faire selon le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille.

Présentement il est prévu pour l’abattage des arbres que ce qui peut être gardé doit être gardé et ce qu’il faut abattre on l'abat. Mais en même temps, on replante et on veut essayer d’en mettre de plus en plus , explique le premier magistrat.

« On n'est peut-être pas premiers de classe, mais il y a un travail qui est fait. » — Une citation de Mario Bastille, maire de Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup a mis en place une politique de l'arbre à l'automne 2021. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Mais ce n'est pas suffisant pour M. Vallée, qui explique que replanter quelques arbres ne permet pas de préserver les écosystèmes de la région. Une rangée d’arbres linéaires, ébranchés à 20 pieds, ce n’est pas aussi riche pour la biodiversité qu’un tas d’une centaine d’arbres au même endroit , indique-t-il.

Dans un contexte de réchauffement climatique, le citoyen souhaite que le dialogue soit maintenu avec les élus pour trouver des solutions durables. Il ne se définit pas comme étant à tout prix contre le développement urbain, mais souhaite mettre en garde les élus.

« Pensons-y pour les 20 prochaines années. Qu’est-ce qu’on peut préserver pour ne pas que ça se reproduise ce genre d’erreur là? » — Une citation de Jean-François Vallée, citoyen engagé