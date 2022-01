COVID-19 : 32 morts, mais moins d’hospitalisations en Ontario

L'Ontario permet lundi la réouverture des bars, des centres d'entraînement, des cinémas, des musées et des salles à manger des restaurants, notamment. Toutefois, le nombre de clients est réduit à la moitié de la normale.

Au total, il y a 2983 hospitalisations et 583 patients aux soins intensifs lundi.

La santé publique déplore 32 morts de plus, y compris 1 décès survenu il y a plus d'un mois qui est ajouté au bilan à la suite du rattrapage de données.

Le bureau de la ministre de la Santé Christine Elliott indique que les 31 autres décès s'échelonnent sur une période de 17 jours (30 janvier : 1 décès; 29 janvier : 8 décès; 28 janvier : 5 décès).

Il y a 3043 nouveaux cas confirmés de COVID-19. Toutefois, ce chiffre représente une sous-estimation des infections, compte tenu de l'accès restreint aux tests de dépistage PCR.

Écoles

Huit écoles étaient fermées vendredi dernier en lien avec la pandémie.

Ces fermetures touchent 0,17 % des établissements élémentaires et secondaires de la province.

Vaccination

Un peu plus de 91 100 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées dimanche.

À l'heure actuelle, 91,9 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose et 89,2 %, deux doses.

Chez les enfants, 53,5 % des 5 à 11 ans ont eu au moins une dose, alors que 18 % sont pleinement vaccinés.

Dépistage

Un peu plus de 15 000 tests de dépistage PCR ont été effectués au cours des dernières 24 heures. Leur taux de positivité est de 14,7 %.

Plus de détails à venir