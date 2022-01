Métal 7 fait l’acquisition d’une fonderie américaine

L’entreprise septilienne Métal7 inc. fait l’acquisition de la fonderie américaine de Cast Corporation, basée dans le nord du Minnesota.

La fonderie de Cast Corporation, qui portera désormais le nom de CAST7 LLC, se spécialise dans la fabrication de composantes destinées aux usines de bouletage de minerai de fer.

La fonderie est installée au cœur du Iron Range, une chaîne de montagnes qui traverse la frontière de l’Ontario pour aboutir au nord du Minnesota. Comme son nom l’indique, le Iron Range abrite depuis le 19e siècle de nombreuses opérations minières, en raison d’une forte présence du fer dans la région.

La direction de Métal7 inc. estime que l'acquisition de la fonderie permettra à l'entreprise septilienne d'accroître la productivité de leurs clients, tout en réduisant leur empreinte environnementale.

Cette transaction permettra à Métal7 inc. de développer les marchés à travers le monde et d’accélérer le développement de sa gamme de solutions , indique dans un communiqué le président et chef de la direction du Groupe M7, Éric Martin.

Plus de détails à venir