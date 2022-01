Toy Box Manitoba permet d’outiller les parents et les enfants lors des devoirs

Le projet Toy Box Manitoba, destiné aux enfants de 2 à 8 ans, donne des conseils aux parents pour améliorer l’apprentissage en littératie et en numératie.

Des recherches ont démontré que si les enfants sont bien encadrés lors de leurs cours à la maison, ils réussissent mieux à l'école. Le projet, qui a commencé en 2018, est dirigé par la chercheuse de l'Université de Winnipeg, Sheri-Lynn Skwarchuk.

L’enseignante de 4e et de 5e année d'immersion à l'École Julie-Riel, de la Division scolaire Louis-Riel, Sarah Melo fait également partie de ce projet. Le but est d’éviter que les enfants prennent du retard dans leur apprentissage. C’est pour cette raison que l’étude et les recherches de Toy Box visent des enfants si jeunes.

« Tout est gratuit! » — Une citation de Sarah Melo, enseignante à l’École Julie-Riel

Lors du projet de six semaines, les parents inscrits reçoivent chaque semaine trois projets en littératie, en numératie et en bien être. Chaque fin de semaine, les parents inscrits reçoivent un questionnaire qui permet d’améliorer les ateliers.

Cette aide pourrait être la bienvenue. De nombreux parents d'élèves, comme Nicole Lafrenière, membre de Safe September, s'inquiètent du retard que prennent les enfants lors de cours à distance.

Le projet et les ateliers sont présentés en anglais. Sarah Melo assure qu’ils peuvent être traduits dans n’importe quelle langue .

Toy Box Manitoba recherche actuellement des parents bénévoles pour étoffer les résultats de leur recherche.

Avec les informations recueillies par Patricia Bitu Tshikudi