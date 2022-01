Le député de René-Lévesque fait sa rentrée parlementaire

En entrevue à l’émission Bonjour la Côte, Martin Ouellet précise que plusieurs plans sont prévus pour le déroulement de la prochaine campagne électorale, en fonction de l’évolution des mesures sanitaires.

Quand on fait de la politique, on aime rencontrer des gens, participer à des rassemblements. On va s’adapter, on va aussi s’inspirer de ce qui a été fait lors de la campagne fédérale.

Mais avant les élections provinciales, les députés ont une session parlementaire chargée.

Le député de René Lévesque, Martin Ouellet, à l'Assemblée nationale Photo : Francis Vachon/Parti québécois

« On a mis sur la table les priorités qui préoccupent les citoyens, on a beaucoup parlé du développement des régions et de santé publique. » — Une citation de Martin Ouellet, député de René-Lévesque

Martin Ouellet rapporte que son parti va continuer de questionner le gouvernement sur les prochaines étapes du déconfinement.

Ça fait au moins deux ans que le Parti Québécois fait des propositions de mettre plus d’indépendance dans la santé publique. Et on l’a vu, les gens ont apprécié que le docteur Boileau soit seul en conférence de presse pour expliquer les décisions prises par la Santé publique et les orientations .

Les élus du Parti Québécois ont aussi amorcé leur réflexion sur la politique à mener une fois que la pandémie sera passée.