Une première journée de classes en personne à l’Île-du-Prince-Édouard

En raison de l’augmentation des cas de COVID-19 ainsi que des hospitalisations et les décès liés à cette maladie dans les dernières semaines, les élèves suivaient des cours à distance depuis début janvier.

La directrice de l’école française François-Buote, Isabelle Savoie-Jamieson, souligne que les employés de son établissement sont heureux de reprendre les cours en personne.

Les enseignants ont vu leurs élèves par un écran dans les dernières semaines, et c’est clair que ce n’est pas la même chose , dit-elle.

Selon Isabelle Savoie-Jamieson, directrice de l’École François Buote, certains parents d’élèves n’entendent pas envoyer leurs enfants à cet établissement scolaire pour l’instant. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Selon Isabelle Savoie-Jamieson, les classes reprennent avec des sentiments mitigés parmi les parents et les élèves.

Certaines personnes sont un peu nerveuses, ce qu’on comprend tout à fait. D’autres personnes sont vraiment contentes du retour aujourd’hui , explique-t-elle.

La directrice de l’école explique qu’un certain nombre de parents d’élèves de l’école n’entendent pas envoyer leurs enfants à cet établissement scolaire pour l’instant.

On a reçu des notifications de parents en signalant que leurs enfants seront absents en raison d’une certaine insécurité. Ils attendent voir ce qui va se passer dans les deux prochaines semaines, et on respecte leur décision. , explique-t-elle.

L'école François-Buote est une école française située à Charlottetown. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

À quoi on doit s'attendre

Avec les nouvelles règles sanitaires du plan de retour en classe, tous les élèves devront porter un masque toute la journée, sauf lorsqu’ils mangent, boivent ou participent à certaines activités physiques.

Il s’agit d’un changement pour les élèves plus jeunes, qui ne devaient porter un masque que pour se déplacer dans les bâtiments scolaires et dans certaines autres circonstances l'an dernier.

Les pratiques sportives sont permises, mais les compétions entre des équipes sont suspendues.

Des trousses de dépistage à la COVID-19 ont été distribuées aux élèves la semaine dernière. D’autres seront envoyées à la maison cette semaine.

Seuls les élèves ayant eu un résultat négatif à deux tests de dépistage réalisés samedi et lundi matin peuvent se rendre sur les bancs d’école.

Le dépistage sera réalisé régulièrement trois fois par semaine durant au moins trois semaines.

Un service de texto sera mis en place par la province afin d’informer les parents sur les situations d’urgence, comme les évacuations scolaires, les accidents ou les expositions à la COVID-19.