Retour en classe à l’UQAC

L’Université du Québec à Chicoutimi (Université du Québec à Chicoutimi UQAC ) avait repoussé la rentrée au 31 janvier en raison de la propagation du variant Omicron.

« Ça va se faire sous le sceau d’un soulagement collectif. » — Une citation de Marie-Karlynn Laflamme, directrice des communications, UQAC

La plupart des cours devraient être offerts en présence, mais certains professeurs ou chargés de cours peuvent décider de poursuivre l’enseignement virtuel.

La direction invite donc les étudiants à bien consulter les horaires pour savoir s’ils sont attendus à l’université.

La cafétéria et les espaces de travaux d’équipe ou individuels seront accessibles aux étudiants qui devront tout de même respecter une distance de deux mètres entre eux.

Avec 96 % de la communauté universitaire vaccinée, la direction ne s’attend pas à devoir fermer des classes.

Ça fait toute une différence dans la vie d’un étudiant de pouvoir étudier sur place et d’avoir accès à ses professeurs, à ses collègues, à la bibliothèque. Alors je pense que la vie va reprendre assez vite parce que ce qu’on entend c’est que les gens sont épuisés et qu’ils ont hâte de reprendre la vie sociale qui vient avec la vie universitaire , a fait savoir la directrice des communications, Marie-Karlynn Laflamme.

Sur place lundi matin, tant les étudiants que les enseignants semblaient à la fois optimistes et soulagés de se déplacer en salle de classe.

L'enseignante à l'UQAC Céline Rénaulaud se réjouit de pouvoir reprendre les ateliers avec les étudiants. Photo : Radio-Canada

L'enseignement est un métier humain, donc pour échanger avec les étudiants c'est beaucoup plus facile et dans mon cours je fais des ateliers donc, je me déplace, on ne donne pas que des cours théoriques , explique l'enseignante Céline Rénaulaud.

Lors de la session d’automne, l’UQAC n’a rapporté que quelques cas de COVID-19 et aucune éclosion.