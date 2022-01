Des éditeurs suédois demandent à la Chine la libération de Gui Minhai

Dans une lettre publiée dans le quotidien de référence Dagens Nyheter, 21 éditeurs suédois – dont l'éditeur suédois de Gui, Martin Kaunitz – demandent au nouvel ambassadeur de Chine en Suède, Cui Aimin, que Gui Minhai soit immédiatement libéré .

Tous les partis (politiques) suédois, les organisations de défense de la liberté d'expression et les principaux journaux suédois demandent que Gui Minhai soit immédiatement libéré , plaident-ils.

Les signataires – des auteurs, personnalités littéraires ou encore des journalistes culturels – font valoir que la Chine a arrêté Gui pour des motifs peu convaincants .

L'accusation selon laquelle Gui Minhai a fourni des renseignements à un pays étranger semble être sortie de nulle part et jette le discrédit sur la Chine , ajoutent-ils. Et de prévenir : M. l'Ambassadeur, le nom que vous entendrez le plus dans les relations suédo-chinoises est Gui Minhai .

Gui Minhai est au centre de tensions diplomatiques entre Stockholm et Pékin depuis plus de six ans. Avant d'être arrêté, il publiait dans une maison d'édition de Hong Kong des livres au contenu salace sur les dirigeants de la Chine communiste, profitant de la liberté d'expression et de publication sur le territoire semi-autonome.

Condamné une première fois en 2015 en Chine pour une affaire de droit commun après avoir disparu mystérieusement lors de vacances en Thaïlande, les autorités chinoises avaient assuré l'avoir relâché en octobre 2017.

M. Gui avait été de nouveau interpellé en janvier 2018 dans un train, alors qu'il se rendait à Pékin, accompagné de diplomates suédois, pour un rendez-vous médical.

Il a été condamné en février 2020 à dix ans de prison par un tribunal de Ningbo, dans le Nord-Est de la Chine, pour avoir illégalement diffusé à l'étranger des informations classifiées , sans que la justice chinoise ne précise lesquelles.

Si son entourage dénonce des poursuites à caractère politique, la Chine défend le fait qu'il s'agisse d'une affaire intérieure.

La justice avait aussi assuré que l'éditeur avait demandé en 2018 à retrouver sa nationalité chinoise. Or, la Chine ne reconnaît pas de double nationalité. La Suède a dans le même temps démenti l'information, insistant que le fait que Gui Minhai est un ressortissant suédois .

Premières condamnations pour publication séditieuse

Deux personnes ont été condamnées lundi à des peines de prison à Hong Kong pour publication séditieuse , pour la première fois depuis que le territoire a été restitué à la Chine par le Royaume-Uni en 1997.

Kim Chiang Chung-sang, 41 ans, a été condamné à huit mois de prison pour avoir placardé l'an dernier devant une école maternelle et la Haute Cour de Hong Kong des affiches protestant contre la condamnation d'un manifestant en vertu de la loi sur la sécurité nationale, imposée en juillet 2020 par Pékin.

Dans une autre affaire, Chloe Tso Suet-sum, 45 ans, a été condamnée a plus d'un an de prison pour avoir demandé à un adolescent de 17 ans de réaliser des tracts appelant les Hongkongais à constituer leur propre armée et à devenir indépendants de la Chine.

Ce jeune homme, dont l'AFP a décidé de ne pas dévoiler l'identité, a été pour sa part envoyé dans un centre de réhabilitation pour délinquants juvéniles où il devrait rester entre deux et cinq mois, une mesure alternative à une condamnation.

Les condamnations ont été prononcées en application d'une loi datant du début du XXe siècle et qui servait autrefois à faire taire les partisans de la Chine et autres militants gauchistes opposés à l'autorité exercée par le Royaume-Uni sur Hong Kong.

La police et le parquet de Hong Kong emploient désormais régulièrement cette vieille législation coloniale sur la sédition pour réprimer la dissidence, parallèlement à la nouvelle loi sur la sécurité nationale.

De nombreuses personnes – dont des journalistes, des syndicalistes et même un célèbre animateur de radio – ont été inculpées de sédition ces derniers mois et attendent leur procès, généralement en détention provisoire.

Parmi elles figurent des militants prodémocratie qui avaient publié un livre pour enfants décrivant un village de moutons se rebellant contre une invasion de loups, ainsi que des journalistes des médias prodémocratie Apple Daily et StandNews, désormais fermés.