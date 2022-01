111 M$ pour l’agrandissement du bloc opératoire de l’hôpital de Chicoutimi

Le gouvernement provincial annonce le financement nécessaire pour la préparation des plans et devis. Une enveloppe de 111,9 millions de dollars est disponible pour soutenir les premières phases de développement.

Les appels d’offres pour l’embauche de professionnels sont lancés aujourd’hui.

Les travaux préparatoires pour construire un stationnement à étages pourraient commencer dès le mois de septembre.

Le projet d’agrandissement a été annoncé en 2018 par le ministre de la Santé de l’époque, Gaétan Barrette. Le projet entier était alors évalué de 78 à 83 millions de dollars.

La réévaluation de la facture en dollars actuels n’a pas encore été précisée.

Dans un communiqué publié lundi matin, le ministre de la Santé Christian Dubé a assuré la population « de la grande volonté de votre gouvernement de réaliser rapidement ce projet majeur, qui permettra d’offrir aux citoyens de la région des soins chirurgicaux encore plus accessibles. »

« Je me réjouis de le voir se concrétiser en franchissant une nouvelle étape charnière de sa réalisation pour notre hôpital régional. À terme, c’est la qualité et l’accessibilité des soins offerts à la population qui s’en trouveront grandement améliorées », ajoute la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest.

Le manque de disponibilité au bloc opératoire nuit considérablement au recrutement et à la rétention de médecins spécialistes depuis plusieurs années à l’hôpital de Chicoutimi.