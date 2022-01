La Nouvelle-Écosse intensifie ses efforts pour attirer de nouveaux arrivants

Sasha Raz et son mari, Sergei Sarnavsky, savaient qu'ils voulaient déménager au Canada lorsqu'ils ont décidé de quitter Israël.

Choisir où vivre était la décision la plus difficile.

Quand on regarde la carte du Canada et qu’on doit choisir où s'installer, c’est immense et si vaste , dit Sasha Raz.

Le couple a déménagé sur la côte sud de la Nouvelle-Écosse en juin 2020 en grande partie à cause du lien qu'ils ont bâti avec Tina Hennigar.

Elle travaillait avec Now Lunenburg County, un groupe qui faisait la promotion du comté comme un bon endroit où vivre.

Maintenant, elle travaille pour la province comme l'une des six personnes navigatrices qui tentent d'attirer et de diriger les personnes intéressées à déménager en Nouvelle-Écosse.

Après tout c’est vraiment la relation qu’elle a tissée avec Sasha Raz et son mari qui les a convaincus de venir.

C'était le principal facteur , explique-t-il. Ça a joué un rôle important dans la décision de déménager en Nouvelle-Écosse.

Le nouveau travail de Tina Hennigar au ministère du Travail, des Compétences et de l'Immigration de la Nouvelle-Écosse consiste à promouvoir l'ensemble de la province et à essayer de jumeler les personnes intéressées à déménager en Nouvelle-Écosse aux communautés qui ont besoin des compétences que possèdent les nouveaux arrivants.

Tina Hennigar, Sergei Sarnavsky et Sasha Raz, à Lunenburg en juillet 2020. Photo : Tina Hennigar

Métiers en demande

Sacha Raz travaille comme auxiliaire en soins continus à Harbor View Haven, à Lunenburg.

Les travailleurs comme lui et autres travailleurs de la santé sont en forte demande partout en Nouvelle-Écosse, c'est pourquoi une campagne de 2,5 millions $ qui cible spécifiquement les personnes ayant une expérience ou une formation en santé et les travailleurs ayant un métier spécialisé vient d'être relancée.

Lors d'une récente audience d'un comité législatif examinant les stratégies pour attirer et retenir les gens dans les zones rurales, la sous-ministre du Travail, des Compétences et de l'Immigration, Ava Czapalay, a raconté l’histoire de Sasha Raz et son mari dans son discours d'ouverture.

« Nous voulons que les nouveaux arrivants prospèrent, comme Sasha Raz, qui a quitté Israël en 2020 et a choisi Bridgewater comme nouvelle maison. » — Une citation de Ava Czapalay, sous-ministre du Travail, des Compétences et de l'Immigration

Elle a aussi déclaré que la campagne pour la croissance démographique, relancée en décembre, inclurait des navigateurs pour atteindre les personnes qui ont répondu aux annonces.

Nous personnalisons notre réponse pour chaque demande et on travaille fort pour connecter avec les individus et vraiment comprendre ce qu'ils recherchent en dehors du travail, puis on jumelle ces gens à aux communautés correspondantes , a précisé la sous-ministre.

En un mois, 131 appels directs pour plus d'informations ont été reçus. Maintenant, c’est à Tina Hennigar et ses collègues d’y répondre.

Travailleurs en ligne

L'autre campagne publicitaire vise à convaincre des Canadiens, qui peuvent travailler à distance, de venir travailler de la Nouvelle-Écosse.

La campagne de 795 000 $ s'appelle Work from Nova Scotia et elle est gérée par le ministère de la Culture, des Communautés et du Patrimoine.

La porte-parole, Mikaela Etchegary, dit que les publicités de cette campagne ont été visionnées plus de 38 millions de fois entre le 20 décembre et le 24 janvier .

La campagne a généré 84 000 vues sur le site Web Work from Nova Scotia en date du 20 janvier 2022 , précise-t-elle.

Les demandes des deux campagnes seront acheminées vers les navigateurs pour qu'ils les traitent.

Tina Hennigar a hâte que ses autres autres collègues se mettent au travail.

Elle croit que les efforts de la province vont continuer de générer des courriels, des appels téléphoniques et des publications sur les réseaux sociaux d'ici la fin de ces campagnes en mars.

Les gens me demandent tout le temps, est-ce vraiment aussi bien que ça en à l’air , dit Tina Hennigar.

En tout cas, pour Sasha Raz et son mari, la réponse est oui.

Nous sommes vraiment heureux ici , dit-il. Nous apprécions chaque jour et c'est la raison pour laquelle nous avons acheté la maison ici à Bridgewater.