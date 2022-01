Plusieurs tentatives de suicide chez les jeunes filles au Québec

Pour sa 32e semaine de prévention, l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) martèle que le fait de parler de ses idées noires peut sauver des vies. Comme celles des jeunes filles, qui selon de récentes statistiques sont plus nombreuses à avoir été hospitalisées pour des tentatives de suicide.

En collaboration avec l’Institut national de santé publique (INSPQ), l’AQPS présente un état des lieux sur le suicide au Québec, près de deux ans après le début de la pandémie.

Avertissement : cet article traite de santé mentale, suicide et tentatives de suicide. Pour obtenir de l’aide, consultez www.suicide.ca (Nouvelle fenêtre) ou par téléphone en communiquant avec le 1 866 APPELLE (277- 3553) Par texto, utilisez le 1 855 957 5353

L’INSPQ souligne une hausse des hospitalisations pour idées suicidaires et tentatives de suicide chez les jeunes filles de 15 à 19 ans. Les adolescentes ont le taux annuel d'hospitalisation pour tentatives de suicide le plus élevé parmi les groupes d’âge et le sexe, soit de 196,3 hospitalisations par 100 000 personnes, alors qu’il est de 41,8 par l’ensemble de la province.

Je profite de cette semaine de sensibilisation pour encourager la population à rester vigilante et bienveillante et à ne jamais hésiter à aller chercher de l’aide ou à signaler pour un proche en cas d’inquiétudes , indique le directeur général de l’AQPS, Jérôme Gaudreault.

Un programme spécialisé

Cette statistique ne surprend pas Lynda Poirier du Centre de prévention du suicide de Québec. C’est préoccupant. On a un programme pour rejoindre davantage les adolescentes, mais on sait aussi qu’on doit en faire plus, pour les filles, mais les garçons aussi , souligne la directrice général.

Lynda Poirier du Centre de prévention du suicide de Québec Photo : Radio-Canada

Le programme Semblables et différents est offert dans les établissements du secondaire. Il vise à inculquer une perception positive et valorisante de la différence .

Lynda Poirier observe aussi une hausse des appels à son centre de Québec venus de proches de personnes vivant de la détresse.

Ces gens-là nous appellent parce qu’ils sont inquiets. Ils sont endeuillés ou ont besoin de conseils. Nous en recevons beaucoup plus qu’avant la pandémie , relate-t-elle.

De manière plus générale, la directrice générale précise que le Centre de prévention du suicide a enregistré une hausse des appels qui varie entre 6 % et 10 % durant la pandémie.

Ils sont tannés

Lynda Poirier témoigne également de l’angoisse qui vient avec l’isolement en raison des mesures sanitaires pour se protéger de la COVID-19.

Les personnes sont tannées, elles sont juste tannées. Elles ont besoin d’un peu d’espoir , croit-elle.

Les assouplissements en vigueur dès aujourd’hui représentent une forme d’espoir, d’après la directrice. Mais, ça vient avec de nombreuses questions venues de personnes qui s’inquiètent beaucoup des effets du virus.

Autant le Centre de prévention du suicide de Québec que l’AQPS conviennent qu’il faudra aider la population à traverser cette crise, même lorsqu’elle sera terminée.