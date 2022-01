Retour à l’école pour les élèves du Nouveau-Brunswick

Certains enfants ne sont pas allés à l’école depuis 6 semaines. Pour la directrice du District scolaire francophone sud, Monique Boudreau, cette rentrée est étrange.

On se sent très fébrile, je pense que c’est notre quatrième rentrée cette année. On s’habitue au changement. Le personnel est très content de recevoir les élèves à l’école , indique-t-elle.

Mais le retour en classe ne sera pas tout à fait normal. Plusieurs mesures ont été annoncées pour tenter de limiter la propagation du virus en milieu scolaire.

Des élèves retournent à l'école Saint-Henri de Moncton lundi matin. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Mesures sanitaires en place le 31 janvier :

classes-bulles de la maternelle à 8e année;

masque obligatoire en tout temps à l’intérieur, sauf pour boire ou manger;

masque obligatoire à l’extérieur pour les élèves du secondaire seulement;

vaccination obligatoire pour 12 ans et plus lors des activités parascolaires;

chant et instruments à vent interdits;

masques chirurgicaux recommandés, plutôt que les masques en tissus

Installation de filtres portables HEPA dans les écoles qui ne possèdent pas de systèmes de ventilation mécanique.

Selon Mme Boudreau, plusieurs de ces changements ont été instaurés avant les fêtes. Si le masque à trois couches n’est pas obligatoire, il est fortement recommandé et le personnel des écoles va s’assurer que les masques soient bien portés par les enfants.

La directrice générale du District scolaire francophone Sud, Monique Boudreau explique que plusieurs mesures sanitaires seront renforcées (archives). Photo : Radio-Canada

Le port du masque est primordial et c’est obligatoire. On va s’assurer que les élèves le portent très bien , précise-t-elle.

Le dépistage dans les mains des parents

Les tests de dépistage rapides ne seront plus distribués à l’école. Si un enfant présente des symptômes de la COVID-19, les parents devront se procurer un test en faisant une demande en ligne  (Nouvelle fenêtre) .

Les parents devront eux-mêmes informer les écoles si leur enfant a un résultat positif à un test de dépistage.

Contrairement à d'autres provinces, les districts scolaires du Nouveau-Brunswick continueront d'informer la communauté scolaire lorsqu'il y a de nouvelles infections, mais les districts peuvent choisir la manière de communiquer l’information.

Monique Boudreau explique qu’une liste des écoles touchées par un avis d’exposition est disponible sur site web  (Nouvelle fenêtre) du District scolaire francophone Sud DSFS . Les parents peuvent le contacter en tout temps et surveiller l’apparition de symptômes chez leurs enfants. Le District scolaire francophone Nord-Est publie aussi une liste des écoles touchées  (Nouvelle fenêtre) sur son site, alors qu'au District scolaire francophone Nord-Ouest, on réfère les parents au site du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance  (Nouvelle fenêtre) .