Malgré une nuit calme, l’impatience se fait sentir à Ottawa

Les camionneurs, qui protestent depuis vendredi soir contre les restrictions sanitaires, occupent toujours le centre-ville d’Ottawa, malgré les appels répétés de la police, des politiciens et des résidents pour qu’ils quittent les lieux. Des manifestants étaient toujours présents, lundi matin, et ne montraient aucun signe de vouloir partir.

La nuit semble avoir été relativement calme, selon le Service de police d’Ottawa (SPO) qui ne rapporte aucun incident majeur. Le corps policier affirme toutefois que les camionneurs et leurs sympathisants, même s'ils sont moins nombreux que la veille, ont indiqué n’avoir à 100 % aucune intention de vouloir retourner à la maison.

Les policiers sont toujours présents au centre-ville d'Ottawa afin d'assurer la sécurité. Photo : Radio-Canada / Jean-François Benoît

Un bon nombre de manifestants occupent toujours les parcs environnants et de nombreux véhicules lourds encombrent toujours les rues.

La police d'Ottawa va maintenir une forte présence dans le centre-ville lundi, en raison de la manifestation de camionneurs qui se poursuit. Elle a érigé un important périmètre de sécurité autour du centre-ville. Elle travaille toujours avec les organisateurs de la manifestation pour faciliter le départ des convois.

Le chef de la police d'Ottawa, Peter Sloly, constate que le stress est de plus en plus palpable au sein des résidents du centre-ville, des commerçants, et aussi des manifestants. Il promet que la police sera visible partout où ce sera nécessaire.

L’Institut professionnel du personnel municipal (IPPM), un syndicat qui s’exprime au nom des 3000 professionnels municipaux qui vivent et travaillent à Ottawa, demande d’ailleurs à tous les niveaux de gouvernement et aux services de police d'agir rapidement pour mettre fin dès maintenant à la manifestation qui paralyse le centre-ville d'Ottawa.

« Les décisions qui ont permis l'émergence de cette situation doivent maintenant être annulées et devraient faire l'objet d'un examen minutieux dans les jours à venir. » — Une citation de Institut professionnel du personnel municipal (IPPM)

Que ce soit à cause du blocage de l'accès, du non-respect des mesures de santé publique du COVID-19, du bruit assourdissant à toute heure, de la pollution extrême, de l'urination et de la défécation publiques, ou des actions et railleries sexistes, homophobes et racistes, nos membres et nos communautés ont été mis en danger , affirme-t-on dans un communiqué.

Des pelles mécaniques ont été déplacées au centre-ville par le Service de police d'Ottawa afin de bloquer la circulation aux véhicules. Photo : Radio-Canada / Jean-François Benoît

Une heure de pointe difficile

Le SPO prévoit des problèmes importants de circulation, de bruit et de sécurité dans le centre-ville, lundi matin. Les déplacements non essentiels vers le centre sont fortement déconseillés.

Les services de transport en commun d’OC Transpo sont toujours opérationnels, mais le transporteur a indiqué sur son compte Twitter qu’il y aura de nombreux détours.

« Service de lundi - Les démonstrations se continuant, certains itinéraires seront détournés. Préparez-vous et tenez-vous au courant sur http://octranspo.com. Prenez la ligne 1 de l'O-Train si vous vous rendez au centre-ville. » — Une citation de OC Transpo, compte Twitter

La Société de transport de l'Outaouais (STO) a aussi informé sa clientèle que des modifications seront apportées à plusieurs parcours en direction d'Ottawa lundi.

Le pont Alexandra est seulement réservé aux piétons. La traverse des Chaudières et le pont du Portage sont fermés à la circulation dans les deux sens.

Les écoles de la capitale, autant du côté du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) et du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO) demeurent ouvertes.

Pour le moment, seule la Centennial Public School à Ottawa a annoncé qu'elle fermerait ses portes lundi. Les cours seront toutefois offerts virtuellement.

Le Consortium de transport scolaire d’Ottawa n’indique aucune annulation de service pour le moment.

L’hôtel de ville d’Ottawa sera fermé. Il en sera de même pour ses installations attenantes, telles que la patinoire de rêve et le stationnement sous-terrain.

Certains services de la Ville d’Ottawa seront suspendus pour la journée. La Bibliothèque publique d’Ottawa a annoncé que les succursales principale et Rideau seront fermées, tout comme le Centre éducatif St. Luc et le Centre éducatif Pinocchio.

La clinique de vaccination contre la COVID-19 du Complexe sportif Minto de l'Université d'Ottawa restera fermée lundi. Les rendez-vous peuvent être réservés pour une autre date , indique-t-on sur le site web.

À Gatineau, le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l'Outaouais a indiqué que le centre de vaccination au Palais des Congrès rouvre tel que prévu lundi, de même que le mode sans rendez-vous. Une augmentation d'effectifs est également prévue. La sécurité sur place et la présence policière devraient être accrues, indique le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l'Outaouais.

La circulation est toujours bloquée au centre-ville d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Certains commerces fermés

Après des semaines de fermeture en raison du confinement, les commerces peuvent rouvrir leurs portes en Ontario, lundi.

Le Centre Rideau, situé à quelques mètres du Parlement, a toutefois déjà indiqué qu’il allait rester fermé. Le centre commercial a fermé ses portes samedi après-midi, depuis que des manifestants sans masque s'y sont engouffrés en grand nombre.

D'autres commerces du centre-ville ont aussi choisi de demeurer fermer pour toute la journée.

C'est notamment le cas des centres de conditionnement physique GoodLife. Deux succursales ont choisi de ne pas accueillir de clients lundi matin en raison de la manifestation de camionneurs toujours en cours. La situation pourrait changer cet après-midi, si la manifestation se termine d'ici là, indique-t-on.