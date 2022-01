L’attente s’allonge pour des services en matière de violence conjugale

Au Centre de ressources pour les femmes de Brandon, au Manitoba, la liste d’attente pourrait aisément comprendre plusieurs douzaines de femmes.

Selon la directrice de services de counselling et de défense des femmes, Kim Iwasiuk, 18 femmes sont officiellement inscrites sur cette liste. Mais le centre, qui aide les femmes et les familles dans tout l’ouest de la province, connaît 27 autres femmes qui ont récemment demandé de l’aide.

Nous appelons cela la pandémie fantôme de la violence conjugale et sexuelle, dit-elle. Les agressions se produisent plus souvent en isolement. C’est maintenant que ça sort.

Selon la gestionnaire des communications et du développement à Hébergement femmes Canada, Kaitlin Geiger-Bardswich, c’est un phénomène qu’on retrouve à travers le pays.

L’isolement et les pertes d’emplois dus à la pandémie expliquent ce soudain sursaut de la demande, croit Kim Iwasiuk.

Il faut comprendre que les enfants qui ne sont pas à l’école assistent à cette violence familiale aussi. Et nous savons que la violence familiale et les agressions sexuelles sont les crimes les moins rapportés à la police , rappelle Kim Iwasiuk.

Selon l’Observatoire canadien du fémicide pour la justice et la responsabilisation, 12 femmes, au pays, ont été victimes de fémicides dans les trois premières semaines de 2022.

On n’a jamais vu de tels chiffres, affirme Kaitlin Geiger-Bardswich. C’est réellement préoccupant.

Mais au même moment, les organismes, qui doivent s'ajuster à la pandémie, font face à des pénuries de personnel et d’espaces, dit-elle.

Le téléphone n’arrête pas de sonner. Les organismes manquent de place. Les directives de sécurité de la COVID-19 ont eu pour effet de réduire la capacité d'accueil d’un bon nombre de refuges , constate Kaitlin Geiger-Bardswich.

Le financement n’est pas à la hauteur

Kaitlin Geiger-Bardswich explique que des subventions du gouvernement fédéral sont venues aider les organismes locaux aux pays, mais elles ne suivent pas la demande de services qui continue de croître.

Les organismes utilisent ces fonds pour payer des chambres d’hôtel aux femmes qui ne peuvent être accueillies dans les refuges, ou même pour payer le premier mois du loyer d’un logement , dit-elle.

À Brandon, Kim Iwasiuk constate depuis le début de la pandémie une hausse record dans les demandes pour du counselling, pour un abri dans un refuge ou pour de l’aide avec le système de justice.

Mais il n’y a pas plus de financement pour embaucher du personnel, dit-elle. Nous avons pu embaucher une personne qui en ce moment demande un congé parental. On a aussi eu un étudiant en stage, ce qui était une première pour nous.

Quand une personne quitte le refuge, d’autres veulent y entrer et elles sont plus nombreuses, ce qui fait que notre liste d’attente est toujours aussi longue , explique Kim Iwasiuk.

Kaitlin Geiger-Bardswich affirme que les refuges font tout ce qu’ils peuvent pour répondre à l'augmentation de la demande.

Ils peuvent parfois avoir à contacter d’autres refuges. On a vu des cas où des femmes vivant en ville ont dû se rendre dans des refuges en milieu rural, ce qui n’est pas l’idéal, mais si c’est la seule solution sécuritaire, les refuges peuvent aider à trouver un espace , dit-elle.

Parfois nous recevons des appels de gens qui se demandent si les refuges sont ouverts, et nous leur disons, oui, s'il vous plaît, appelez-les , raconte Kim Iwasiuk.

Elle aimerait que les refuges pour femmes et les organismes qui aident les familles à échapper à la violence reçoivent plus d’appui financier.

Il faut pouvoir bâtir les capacités, plutôt que ces solutions temporaire où on nous donne de quoi avoir un conseiller pour six mois ou pour trois mois, et après il n’y a plus rien parce qu’il n’y a plus de financement , dit-elle.

Les personnes qui sont victimes de violence conjugale peuvent obtenir de l’aide. On peut joindre 600 maisons d’hébergement réparties à travers le Canada en allant sur ce site Internet  (Nouvelle fenêtre) . En cas d’urgence, il faut communiquer avec le 911.

Avec les informations de Riley Laychuk