Le phare du port de Hamilton sera déplacé pour permettre l’accès au public

Pêches et Océans Canada transférera la propriété du phare et le chalet du gardien qui lui est adjacent à la Administration portuaire de Hamilton-Oshawa HOPA versera 275 000 $ pour aider à déplacer le phare de 60 mètres vers l'ouest, afin de l'aligner sur le canal, et à le restaurer.

Ce déplacement marquera le début d'un projet de restauration plus vaste de la Fisherman's Pier, où se trouve le phare, à l'entrée du port de Hamilton.

La députée de Burlington, Karina Gould, s'est jointe à M. Hamilton et au maire Fred Eisenberger pour faire l’annonce du projet de restauration, vendredi. Elle a déclaré que l'accès du public au site patrimonial contribuera à promouvoir l'histoire maritime et fera en sorte que le port vivant que nous avons continue de servir nos collectivités .

Elle a ajouté que le projet permettra également d'améliorer les installations pour les pêcheurs à la ligne.

M. Eisenberger a souligné l’importance de l'accès à l'eau pour la communauté.

Un morceau d'histoire

Le phare, une tour en calcaire de 17 mètres (55 pieds), a été construit en 1858 et a été en opération jusqu'en 1961. Jusqu'à présent, Pêches et Océans Canada était propriétaire du phare et Services publics et Approvisionnement Canada était propriétaire du terrain. Le phare sera déplacé à proximité, sur la propriété de la Administration portuaire de Hamilton-Oshawa HOPA , afin de faciliter l'accès du public , selon le communiqué de presse.

À l'origine, le canal a été proposé comme une voie navigable qui permettrait au trafic maritime de circuler de l'Atlantique vers le lac Érié. Les résidents y étaient favorables afin de relier la baie au lac Ontario.

Selon M. Hamilton, la relocalisation permettra aux gens de visiter et d'apprendre les premiers jours de la navigation maritime dans le port de Hamilton .

Avec les informations de CBC News