Privatisation de services de laboratoires médicaux en Alberta

L'entreprise privée DynaLIFE va prendre en charge les services de laboratoire médicaux de la province, selon une annonce de Services de santé Alberta (AHS). Elle remplacera ainsi Alberta Precision Laboratories (APL) et fournira des services à la population à partir du 1er juillet 2022.

Le ministre de la Santé, Jason Copping, a affirmé dans un communiqué que la décision profitera au système de santé de la province : La sous-traitance des services par DynaLIFE améliorera les services offerts et générera des économies qui pourront être utilisées pour soutenir d'autres priorités et des services dans l'ensemble du système de santé.

« Le partenariat avec DynaLIFE est une solution novatrice qui s'appuiera sur le succès du système de laboratoire provincial intégré de l'Alberta. » — Une citation de Jason Copping, ministre de la Santé de l’Alberta

Par communiqué, Services de santé Alberta a indiqué qu’aucune perte d’emploi n’est prévue à la suite du processus de transition. DynaLIFE a accepté de prendre en charge le personnel syndiqué, non syndiqué et le personnel médico-scientifique en vertu de la convention collective , est-il écrit.

Des organisations s’inquiètent de la décision

Pour Bradley Lafortune, directeur général de l’organisme à but non lucratif Public Interest Alberta, le gouvernement emprunte un chemin qui pourrait être néfaste pour le système de santé : Les conséquences potentielles d'une privatisation accrue des services de laboratoire en Alberta peuvent avoir un impact sur la qualité du service, et sur la sécurité de retraite des employés.

Nous sommes inquiets d’une autre politique axée sur le profit au sein de notre système médical public qui a déjà été mis à rude épreuve en raison du sous-financement et de la COVID-19 , a-t-il poursuivi.

« Au lieu de réinvestir, le gouvernement a choisi de privatiser davantage, ce qui pourrait compromettre la qualité du service. » — Une citation de Bradley Lafortune, directeur général de l’organisme Public Interest Alberta